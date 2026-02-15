عضو القومي للأجور: بحث زيادة مرتقبة بالقطاع الخاص وربطها بالتضخم لضمان الاستدامة

أكد الدكتور علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، أنه سيكون هنا تنسيق مرتقب مع الحكومة لبحث تعديل أجور العاملين بالقطاع الخاص، مشيرا إلى أن أي تحرك سيتم وفق رؤية مشتركة تراعي أوضاع الشركات وقدرتها على الاستمرار.

وقال علاء السقطي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن تراجع التضخم يهيئ المناخ لزيادة تدريجية قد تدور حول 10%، بما يساعد العاملين على استعادة جزء من قدرتهم الشرائية.

وأشار إلى أن النهج التدريجي هو الأكثر أمانًا، بحيث تُربط أي زيادة بالمؤشرات الاقتصادية الفعلية، بما يحقق التوازن بين تحسين الدخل والحفاظ على استقرار سوق العمل.