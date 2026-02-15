رئيس الوزراء الباكستاني يصل إلى فيينا في زيارة رسمية تستغرق يومين

وصل رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى فيينا اليوم الأحد في زيارة رسمية تستغرق يومين، تلبية لدعوة من المستشار النمساوي كريستيان ستوكر، في خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية بين باكستان والنمسا.

وقال رئيس الوزراء شهباز إنه يتطلع إلى لقاء المستشار النمساوي كريستيان ستوكر لتعزيز أواصر الصداقة بين باكستان والنمسا، مع التركيز على التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي.

وأضاف -في منشور له على منصة X بعد وصوله إلى فيينا-: "وصلت إلى فيينا، مدينة التاريخ والثقافة والدبلوماسية العالمية".

وأشار إلى أنه حريص أيضا على التواصل مع قيادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، لتعزيز التعاون في مجالات "الطاقة النووية السلمية ومكافحة المخدرات والجريمة والتنمية الصناعية المستدامة والتقدم المشترك".

وتأتي هذه الزيارة بمناسبة مرور سبعين عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين باكستان والنمسا.