جامعة قناة السويس تحصد إنجازا وطنيا في الابتكار التكنولوجي

قدّم الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، خالص التهنئة لفريق كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة بمناسبة تحقيق إنجاز جديد يُضاف إلى سجل الجامعة في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، بعد تميز مشروع «نظام دليل تاريخي ذكي متعدد اللغات بتقنيات الواقع الممتد (XR)»، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس توجه الجامعة نحو دعم الأفكار الإبداعية وربط البحث العلمي بالتكنولوجيا الحديثة، بما يخدم العملية التعليمية ويعزز دور الجامعة في خدمة المجتمع وبناء اقتصاد المعرفة.

وأعرب رئيس الجامعة عن اعتزازه بما يقدمه طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس من نماذج مشرفة قادرة على المنافسة على المستوى الوطني، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المشروعات الطلابية المبتكرة، وتوفير البيئة الأكاديمية والتقنية الداعمة للإبداع، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية في التحول الرقمي وتعزيز الابتكار.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن المشروع يُعد نموذجًا متقدمًا لتكامل التخصصات الحديثة، حيث يجمع بين الذكاء الاصطناعي وتقنيات الواقع الافتراضي والواقع الممتد في إطار تعليمي وتفاعلي مبتكر، يتيح للمستخدم خوض تجربة افتراضية فريدة عبر الزمن من خلال تطبيق ذكي ونظارة واقع افتراضي، مع إمكانية اختيار الحقبة التاريخية واللغة، والتفاعل الطبيعي مع شخصيات تاريخية قادرة على الحوار والاستجابة التفاعلية، بما يسهم في تطوير أساليب التعلم الحديثة ودعم السياحة الثقافية بأسلوب عصري.



وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أن اختيار المشروع ضمن أفضل 225 مشروعًا على مستوى الجمهورية في برنامج «مشروعي بدايتي» 2025/2026 التابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بعد منافسة قوية شملت 1469 مشروعًا و8301 طالبًا من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد، يعكس المستوى المتميز لطلاب جامعة قناة السويس وقدرتهم على الابتكار والمنافسة، ويمثل إضافة نوعية لسمعة الجامعة على المستوى الوطني.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور محمد عبد الله، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، أن المشروع تم تنفيذه في إطار رؤية الكلية الهادفة إلى إعداد خريجين يمتلكون مهارات تكنولوجية متقدمة وقادرين على توظيف التقنيات الحديثة في حلول تخدم المجتمع، مشيرًا إلى أن إيداع المشروع ضمن السوفت وير الخاص بمركز براءات الاختراع المصري يُعد خطوة مهمة لحفظ حقوق الملكية الفكرية ودعم تحويل الأفكار البحثية إلى تطبيقات عملية قابلة للتنفيذ.

وأضاف عميد الكلية أن المشروع جرى تنفيذه تحت إشراف الأستاذ الدكتور حسن المهدي الوصيف، رئيس قسم علوم الحاسب بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة قناة السويس، وبمشاركة فريق طلابي متميز يضم إياد محمد إبراهيم القمحاوي، عبد الرحمن محمد حسين، أسامة سامح فاروق، أحمد وليد أحمد أبو ضيف، ويوستينا حبيب الفي، من طلاب الفرقة الرابعة بقسم علوم الحاسب، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس تميز منظومة التعليم بالكلية ودورها في دعم الإبداع الطلابي والبحث التطبيقي.

واختتمت قيادات الجامعة تأكيدها على استمرار دعم المشروعات الابتكارية والبحثية، وتوفير كافة سبل الرعاية للطلاب المبدعين، بما يسهم في تعزيز مكانة جامعة قناة السويس كمنارة علمية رائدة في مجالات التكنولوجيا والابتكار.