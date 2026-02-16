قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تطورات أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي.. احتواء داخل القلعة الحمراء.. وشكوى مغربية رسمية وردود نارية من نجوم الأهلي
سوريا.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بريف القنيطرة الأوسط
وزير الخارجية الإيراني: لدينا أفكار عملية للتوصل إلى اتفاق عادل في مفاوضات جنيف
الخارجية السعودية تدين قرار الاحتلال تحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما يسمى أملاك الدولة
أرقام قياسية غير مسبوقة لمصطفى شوبير في أفريقيا.. تفاصيل
لأول مرة.. الجيش الأمريكي ينقل مفاعل نووي جوا
بعد قليل أولى جلسات محاكمة التيك توكر عمر فرج وشقيقه
حكومة الاحتلال توافق على بناء مطار دولي جديد على أطراف قطاع غزة
لو شوفت حد بلغ.. تحذير عاجل لمستخدمي الألعاب النارية
معبر رفح يستعد لاستقبال دفعة جديدة من الفلسطينيين للعلاج بالمستشفيات المصرية
بث مباشر | استقبال معبر رفح دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة
مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة قناة السويس تحصد إنجازا وطنيا في الابتكار التكنولوجي

الفاعليات
الفاعليات
الإسماعيلية انجي هيبة

قدّم الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، خالص التهنئة لفريق كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة بمناسبة تحقيق إنجاز جديد يُضاف إلى سجل الجامعة في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، بعد تميز مشروع «نظام دليل تاريخي ذكي متعدد اللغات بتقنيات الواقع الممتد (XR)»، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس توجه الجامعة نحو دعم الأفكار الإبداعية وربط البحث العلمي بالتكنولوجيا الحديثة، بما يخدم العملية التعليمية ويعزز دور الجامعة في خدمة المجتمع وبناء اقتصاد المعرفة.

وأعرب رئيس الجامعة عن اعتزازه بما يقدمه طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس من نماذج مشرفة قادرة على المنافسة على المستوى الوطني، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المشروعات الطلابية المبتكرة، وتوفير البيئة الأكاديمية والتقنية الداعمة للإبداع، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية في التحول الرقمي وتعزيز الابتكار.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن المشروع يُعد نموذجًا متقدمًا لتكامل التخصصات الحديثة، حيث يجمع بين الذكاء الاصطناعي وتقنيات الواقع الافتراضي والواقع الممتد في إطار تعليمي وتفاعلي مبتكر، يتيح للمستخدم خوض تجربة افتراضية فريدة عبر الزمن من خلال تطبيق ذكي ونظارة واقع افتراضي، مع إمكانية اختيار الحقبة التاريخية واللغة، والتفاعل الطبيعي مع شخصيات تاريخية قادرة على الحوار والاستجابة التفاعلية، بما يسهم في تطوير أساليب التعلم الحديثة ودعم السياحة الثقافية بأسلوب عصري.


وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أن اختيار المشروع ضمن أفضل 225 مشروعًا على مستوى الجمهورية في برنامج «مشروعي بدايتي» 2025/2026 التابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بعد منافسة قوية شملت 1469 مشروعًا و8301 طالبًا من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد، يعكس المستوى المتميز لطلاب جامعة قناة السويس وقدرتهم على الابتكار والمنافسة، ويمثل إضافة نوعية لسمعة الجامعة على المستوى الوطني.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور محمد عبد الله، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، أن المشروع تم تنفيذه في إطار رؤية الكلية الهادفة إلى إعداد خريجين يمتلكون مهارات تكنولوجية متقدمة وقادرين على توظيف التقنيات الحديثة في حلول تخدم المجتمع، مشيرًا إلى أن إيداع المشروع ضمن السوفت وير الخاص بمركز براءات الاختراع المصري يُعد خطوة مهمة لحفظ حقوق الملكية الفكرية ودعم تحويل الأفكار البحثية إلى تطبيقات عملية قابلة للتنفيذ.

وأضاف عميد الكلية أن المشروع جرى تنفيذه تحت إشراف الأستاذ الدكتور حسن المهدي الوصيف، رئيس قسم علوم الحاسب بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة قناة السويس، وبمشاركة فريق طلابي متميز يضم إياد محمد إبراهيم القمحاوي، عبد الرحمن محمد حسين، أسامة سامح فاروق، أحمد وليد أحمد أبو ضيف، ويوستينا حبيب الفي، من طلاب الفرقة الرابعة بقسم علوم الحاسب، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس تميز منظومة التعليم بالكلية ودورها في دعم الإبداع الطلابي والبحث التطبيقي.

واختتمت قيادات الجامعة تأكيدها على استمرار دعم المشروعات الابتكارية والبحثية، وتوفير كافة سبل الرعاية للطلاب المبدعين، بما يسهم في تعزيز مكانة جامعة قناة السويس كمنارة علمية رائدة في مجالات التكنولوجيا والابتكار.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات بعد توجيهات الرئيس السيسي بشأن الحزمة الاجتماعية

رمضان يوم اي

الأربعاء أم الخميس؟.. البحوث الفلكية تحسم موعد رمضان 2026

بطاقة التموين

400 جنيه على بطاقة التموين.. موعد صرف منحة رمضان ضمن حزمة الحماية الاجتماعية

أسعار الدواجن

قبل ماتشتري.. تحديث جديد لأسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

دموع تختلط بعبارات الشكر | لحظات أخيرة بمكتب محافظ بورسعيد قبل المغادرة

دموع تختلط بعبارات الشكر.. اللحظات الأخيرة لمحافظ بورسعيد قبل المغادرة

المحمول

شعبة المحمول تطرح اقتراحا جديدا لحل أزمة الضريبة

عداد الغاز

متحدث البترول يكشف عن حقيقة وصول تكلفة عداد الغاز لـ60 ألف جنيه

بماذا أوصي محافظ بورسعيد قبل مغادرته المحافظة عقب توجيه الشكر له

بماذا أوصي محافظ بورسعيد قبل مغادرة مكتبه؟

ترشيحاتنا

طلاق لقاء الخميسي

سبب لها حالة انهيار.. لقاء الخميسي تكشف قصة معرفتها بزواج عبد المنصف

كارولين عزمي

انتقلت إلى المستشفى.. إصابة كارولين عزمي في رامز ليفل الوحش

جولة لفعل الخير

جولة إنسانية لفعل الخير.. حقيقة فيديو جابر ومؤمن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

المزيد