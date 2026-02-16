قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منفذ هجوم شاطئ بوندي الأسترالي يمثل أمام القضاء
وكالة مهر: المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن ستعقد غدا بمقر السفارة العمانية في جنيف
جدل واسع بعد حذف اسم «فلسطين» من معروضات المتحف البريطاني| إيه الحكاية؟
رئيس الهيئة العربية للتصنيع: توطين صناعة المصاعد في مصر خطوة لتعظيم المكون المحلي
الثانية صباحا.. مواعيد غلق المحال التجارية في رمضان
بيتكوين تتراجع إلى 68 ألف دولار مع استمرار المخاوف بشأن أسعار الفائدة الأمريكية
بأمر القانون.. خفض ساعات العمل في رمضان لهؤلاء الموظفين
وزيرة التنمية المحلية تعلن مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 16 فبراير 2026| فيديو
دوام الرفعة والأثر.. رئيس الوزراء يهنئ فضيلة شيخ الأزهر بقدوم شهر رمضان المعظم
ترامب يمنح نتنياهو إشارة الانطلاق نحو إيران.. تفاصيل تكشف ما وراء القرار
خير وبركة ورحمة على شعب مصر.. مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بقدوم شهر رمضان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مراد مكرم يثير الجدل بشأن دور الـ 16 ببطولات أفريقيا

بطوله إفريقيا
بطوله إفريقيا
باسنتي ناجي

طرح الفنان مراد مكرم سؤالاً مثير بشأن فرق الدور الـ 16 في بطولات إفريقيا.

بطولات إفريقيا

وكتب مراد مكرم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"فيه دولة تانيه في افريقيا ،غير مصر،ليها ٤ فرق ،في دور ال١٦ في البطولتين؟؟؟".

ويشهد اليوم جدول مباريات الدوري المصري منافسات قوية ومثيرة، حيث يتنافس كل فريق على جمع النقاط لتعزيز موقعه في ترتيب الدوري ومواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة. 

الجماهير تترقب هذه اللقاءات بشغف، خاصة في ظل الأداء المميز لبعض الفرق في الجولات الأخيرة، مما يزيد من حدة الإثارة والتشويق.

الاتحاد × سموحة

تنطلق مواجهة الاتحاد السكندري مع سموحة في تمام الساعة 5:00 مساءً، وتنقل المباراة على قناة ON Sport 1. يسعى الاتحاد إلى تقديم أداء قوي على أرضه أمام جماهيره، لتعويض النتائج الأخيرة وتحقيق الانتصار الذي يضمن له تحسين مركزه في جدول الدوري. بينما يسعى سموحة لتحقيق مفاجأة والعودة بنقاط المباراة كاملة من خارج ملعبه، معتمداً على تكتيك دفاعي محكم والهجمات المرتدة السريعة.

مودرن سبورت × كهرباء الإسماعيلية

في نفس التوقيت، الساعة 5:00 مساءً، يلتقي مودرن سبورت مع كهرباء الإسماعيلية على قناة ON Sport 2. يسعى الفريقان إلى حصد النقاط المهمة في صراع البقاء، خاصة بعد الأداء غير المستقر للفريقين في الجولات الأخيرة. المباراة تعد فرصة لكل فريق لإظهار قدراته الهجومية والدفاعية، مع اعتماد المدربين على خطط مرنة لمفاجأة المنافس وتحقيق أفضل النتائج الممكنة.

إنبي × البنك الأهلي

تختتم مواجهات اليوم لقاء إنبي مع البنك الأهلي في الساعة 8:00 مساءً، على قناة ON Sport 1. إنبي يسعى لتعزيز موقعه في منتصف جدول الترتيب، بينما البنك الأهلي يبحث عن اقتناص النقاط الثلاث لتحسين مركزه وتجنب أي مفاجآت غير مرغوبة. 

الأربعاء أم الخميس؟.. البحوث الفلكية تحسم موعد رمضان 2026

قبل ماتشتري.. تحديث جديد لأسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

دموع تختلط بعبارات الشكر | لحظات أخيرة بمكتب محافظ بورسعيد قبل المغادرة

متحدث البترول يكشف عن حقيقة وصول تكلفة عداد الغاز لـ60 ألف جنيه

بماذا أوصي محافظ بورسعيد قبل مغادرته المحافظة عقب توجيه الشكر له

أول رد من الأهلي على أحداث مباراة الجيش الملكي

مهمل ومندفع.. مصطفى عبده يوجه رسالة حاسمة لإمام عاشور

هل المباراة المقبلة بدون جمهور؟.. عقوبات مرتقبة على الأهلي من الكاف

بميزات احترافية .. هواوي تكشف عن سماعات أذن لاسلكية جديدة إليك أهم مواصفاتها

طال انتظارها.. مايكروسوفت تطرح لمستخدمي ويندور 11 ميزة جديدة فما هي؟

أندرويد 17 يحصل على جدول إصدار أسرع مع إطلاق نهائي متوقع في يونيو

طبق جديد على سفرتك فى رمضان من قطع لحم بالبصل المكرمل

كنز غذائي.. ماذا يفعل المشروم لجهازك الهضمى؟

تحذيرات من شرائها.. سيارة نيسان "محبوبة الجماهير" تواجه أزمة ثقة حول العالم

الطقس البارد يفضح مزاعم مدى السيارات الكهربائية

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

