مراد مكرم يثير الجدل بشأن دور الـ 16 ببطولات أفريقيا

طرح الفنان مراد مكرم سؤالاً مثير بشأن فرق الدور الـ 16 في بطولات إفريقيا.

بطولات إفريقيا

وكتب مراد مكرم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"فيه دولة تانيه في افريقيا ،غير مصر،ليها ٤ فرق ،في دور ال١٦ في البطولتين؟؟؟".

ويشهد اليوم جدول مباريات الدوري المصري منافسات قوية ومثيرة، حيث يتنافس كل فريق على جمع النقاط لتعزيز موقعه في ترتيب الدوري ومواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة.

الجماهير تترقب هذه اللقاءات بشغف، خاصة في ظل الأداء المميز لبعض الفرق في الجولات الأخيرة، مما يزيد من حدة الإثارة والتشويق.

الاتحاد × سموحة

تنطلق مواجهة الاتحاد السكندري مع سموحة في تمام الساعة 5:00 مساءً، وتنقل المباراة على قناة ON Sport 1. يسعى الاتحاد إلى تقديم أداء قوي على أرضه أمام جماهيره، لتعويض النتائج الأخيرة وتحقيق الانتصار الذي يضمن له تحسين مركزه في جدول الدوري. بينما يسعى سموحة لتحقيق مفاجأة والعودة بنقاط المباراة كاملة من خارج ملعبه، معتمداً على تكتيك دفاعي محكم والهجمات المرتدة السريعة.

مودرن سبورت × كهرباء الإسماعيلية

في نفس التوقيت، الساعة 5:00 مساءً، يلتقي مودرن سبورت مع كهرباء الإسماعيلية على قناة ON Sport 2. يسعى الفريقان إلى حصد النقاط المهمة في صراع البقاء، خاصة بعد الأداء غير المستقر للفريقين في الجولات الأخيرة. المباراة تعد فرصة لكل فريق لإظهار قدراته الهجومية والدفاعية، مع اعتماد المدربين على خطط مرنة لمفاجأة المنافس وتحقيق أفضل النتائج الممكنة.

إنبي × البنك الأهلي

تختتم مواجهات اليوم لقاء إنبي مع البنك الأهلي في الساعة 8:00 مساءً، على قناة ON Sport 1. إنبي يسعى لتعزيز موقعه في منتصف جدول الترتيب، بينما البنك الأهلي يبحث عن اقتناص النقاط الثلاث لتحسين مركزه وتجنب أي مفاجآت غير مرغوبة.