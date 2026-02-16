قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

طلب إحاطة بشأن الكود الإعلامي للطفل وآليات إنفاذه واستمرار الانتهاكات الإعلامية الصريحة لحقوقه

معتز الخصوصي

تقدمت النائبة أميرة العادلي ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بطلب إحاطة إلى المستشار/ هشام بدوي ، رئيس مجلس النواب للدكتور رئيس مجلس الوزراء
والدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعي و الدكتور / نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية و وزير الصحة والسكان ، وذلك بشأن الكود الإعلامي للطفل، وآليات إنفاذه واستمرار الانتهاكات الإعلامية الصريحةلحقوق الأطفال.

وأضافت: يأتي ذلك  في ضوء ما يلي أنه رغم الإعلان منذ سنوات عن إعداد كود إعلامي خاص بالطفل، ورغم خطورة الدور الذي يلعبه الإعلام في تشكيل وعي الأطفال وحمايتهم من الاستغلال والتشهير، إلا أن الواقع يشهد غيابًا لتطبيق هذا الكود في ظل استمرار ممارسات إعلامية تمثل انتهاكا مباشرا لحقوق الطفل وتتكرر مشاهدکشف هوية أطفال ضحايا جرائم أو نزاعات أسرية ، و استغلال الأطفال في البرامج والإعلانات وغيرها من محتوي مرئي ، و بث محتوى غير ملائم أو مسيء دون مراعاة للأثر النفسي أو الاجتماعي علي الطفل. وهو ما يعكس ضعف الدور الرقابي من الجهات المنوطة بالحماية.

وتابعت: وهو ما يستدعي مناقشة الكود الإعلامي للطفل ، وعدد المخالفات التي تم رصدها، ومدي التزام صناع المحتوي بهذا الكود، وكم إجراء تم اتخاذه بحق المخالفين ، والبرامج التدريبية والنشرات التي تم تقديمها للإعلاميين والصحفيين وصناع المحتوي بشأن هذا الكود .

وأكدت إن استمرار هذا الوضع بعد إخلالا بالتزامات الدولة الدستورية، ومخالفة صريحة لقانون الطفل، وللاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، ويُعرض الأطفال لأضرار نفسية واجتماعية جسيمة ، لذلك أرجو إحالة الطلب الي لجنة الإعلام والثقافة والآثار لمناقشته.

