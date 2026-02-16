طريقة عمل شكشوكة في المنزل بطعم مختلف بخطوات بسيطة

طريقة عمل شكشوكة في المنزل بطعم مختلف عن التقليدي، وصفة بسيطة تجمع بين النكهة الغنية والألوان الجذابة

المكونات:

٤ بيضات

٢ طماطم متوسطة مبشورة أو مفرومة

١ فلفل رومي أحمر مقطع مكعبات

١ بصلة صغيرة مفرومة

٢ فص ثوم مفروم

١ ملعقة صغيرة صلصة طماطم

١/٢ ملعقة صغيرة بابريكا مدخنة

١/٢ ملعقة صغيرة كركم

رشة فلفل أسود وملح

٢ ملعقة زيت زيتون

بقدونس مفروم للتزيين

جبنة موتزاريلا مبشورة (اختياري لإضافة طعم كريمي)

🥄 طريقة التحضير:

سخني الزيت في مقلاة، وضيفي البصل حتى يذبل.

أضيفي الثوم والفلفل الرومي وقلبي ٢-٣ دقائق.

ضيفي الطماطم المبشورة وصلصة الطماطم، ثم البابريكا والكركم والفلفل الأسود والملح.

اتركي الصلصة على نار هادئة ٥ دقائق حتى تتجانس النكهات.

اصنعي فجوات صغيرة في الصلصة وكسر البيض فيها.

غطي المقلاة واتركي البيض ينضج حسب رغبتك (٣-٥ دقائق للصفار نصف سائل).

رشي جبنة الموتزاريلا إذا أحببتِ الطعم الكريمي.

زيني بالبقدونس وقدميها مع عيش بلدي أو توست محمص.