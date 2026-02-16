قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

طريقة عمل شكشوكة في المنزل بطعم مختلف بخطوات بسيطة

ريهام قدري

طريقة عمل شكشوكة في المنزل بطعم مختلف عن التقليدي،  وصفة بسيطة تجمع بين النكهة الغنية والألوان الجذابة 

 المكونات:
٤ بيضات
٢ طماطم متوسطة مبشورة أو مفرومة
١ فلفل رومي أحمر مقطع مكعبات
١ بصلة صغيرة مفرومة
٢ فص ثوم مفروم
١ ملعقة صغيرة صلصة طماطم
١/٢ ملعقة صغيرة بابريكا مدخنة
١/٢ ملعقة صغيرة كركم
رشة فلفل أسود وملح
٢ ملعقة زيت زيتون
بقدونس مفروم للتزيين
جبنة موتزاريلا مبشورة (اختياري لإضافة طعم كريمي)
🥄 طريقة التحضير:
سخني الزيت في مقلاة، وضيفي البصل حتى يذبل.
أضيفي الثوم والفلفل الرومي وقلبي ٢-٣ دقائق.
ضيفي الطماطم المبشورة وصلصة الطماطم، ثم البابريكا والكركم والفلفل الأسود والملح.
اتركي الصلصة على نار هادئة ٥ دقائق حتى تتجانس النكهات.
اصنعي فجوات صغيرة في الصلصة وكسر البيض فيها.
غطي المقلاة واتركي البيض ينضج حسب رغبتك (٣-٥ دقائق للصفار نصف سائل).
رشي جبنة الموتزاريلا إذا أحببتِ الطعم الكريمي.
زيني بالبقدونس وقدميها مع عيش بلدي أو توست محمص.

