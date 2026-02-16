طريقة عمل شكشوكة في المنزل بطعم مختلف بخطوات بسيطة

طريقة عمل شكشوكة في المنزل بطعم مختلف عن التقليدي، وصفة بسيطة تجمع بين النكهة الغنية والألوان الجذابة
المكونات:
٤ بيضات
٢ طماطم متوسطة مبشورة أو مفرومة
١ فلفل رومي أحمر مقطع مكعبات
١ بصلة صغيرة مفرومة
٢ فص ثوم مفروم
١ ملعقة صغيرة صلصة طماطم
١/٢ ملعقة صغيرة بابريكا مدخنة
١/٢ ملعقة صغيرة كركم
رشة فلفل أسود وملح
٢ ملعقة زيت زيتون
بقدونس مفروم للتزيين
جبنة موتزاريلا مبشورة (اختياري لإضافة طعم كريمي)
🥄 طريقة التحضير:
سخني الزيت في مقلاة، وضيفي البصل حتى يذبل.
أضيفي الثوم والفلفل الرومي وقلبي ٢-٣ دقائق.
ضيفي الطماطم المبشورة وصلصة الطماطم، ثم البابريكا والكركم والفلفل الأسود والملح.
اتركي الصلصة على نار هادئة ٥ دقائق حتى تتجانس النكهات.
اصنعي فجوات صغيرة في الصلصة وكسر البيض فيها.
غطي المقلاة واتركي البيض ينضج حسب رغبتك (٣-٥ دقائق للصفار نصف سائل).
رشي جبنة الموتزاريلا إذا أحببتِ الطعم الكريمي.
زيني بالبقدونس وقدميها مع عيش بلدي أو توست محمص.