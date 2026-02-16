تشديد الرقابة على المفرقعات والخرطوش قبل شهر رمضان.. فيديو

أكد وائل فايز المتخصص في أخبار وزارة التنمية المحلية والبيئة، أن ظاهرة استخدام الألعاب النارية والمفرقعات تحولت خلال الفترة الأخيرة إلى خطر حقيقي يهدد سلامة المواطنين، بعد أن كانت مجرد أدوات احتفالية بسيطة في المناسبات.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن الاستخدام العشوائي لتلك المواد في الأعياد والأفراح واستقبال شهر رمضان أصبح يتسبب في إصابات خطيرة وحروق ومشكلات بالعين والجلد، بل ووصل الأمر في بعض الحالات إلى الوفاة نتيجة الحرائق أو الاختناق، لافتًا إلى وقوع حوادث متكررة داخل الشوارع والمنازل بسبب الصواريخ والألعاب النارية.

وأضاف أن التعامل لا يقتصر على الألعاب النارية فقط، بل يشمل أيضًا أي استخدام للخرطوش أو أدوات خطرة في الاحتفالات، حيث يتم إبلاغ الجهات المختصة فورًا حفاظًا على الأرواح ومنع الكوارث.

وأوضح أن الوزارة أقامت 7823 منفذًا ومعرضًا «أهلاً رمضان» بجميع المحافظات لتوفير السلع بأسعار مخفضة حتى الأيام الأولى من الشهر الكريم، مع متابعة مستمرة للأسعار من التموين والأحياء والغرف التجارية لمنع أي تلاعب.