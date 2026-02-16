رئيس مدينة السنطة: إصلاح نحو 45 كشافًا وتركيب 13 كشافا ولمبات ليد

نفذت رئاسة مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، حملة صيانة وإصلاح أعطال ورفع كفاءة أعمدة الإنارة ، فى الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع فى عددا من قرى المركز بجانب المدينة ، وذلك خلال 24ساعة.

تحسين خدمات المواطنين



وأشرفت على الحملة الدكتورة منى صالح رئيس مركز ومدينة السنطة، حيث تمكنت من صيانة وإصلاح نحو 45 كشافًا وتركيب 13 كشافا ولمبات ليد جديدة فى نطاق عددا من قرى المركز بجانب المدينة، وصيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة فى بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، وإزالة شدات مخالفة.

دعم أعمال الصيانة

وكان محافظ الغربية، قد شدد على متابعة أعمال الصيانة أولاً بأول، لحل مشكلات المواطنين، والتواصل الدائم بين الوحدات المحلية والشركات والأجهزة المعاونة، من خلال غرف العمليات الدائمة لمواجهة الطوارئ.