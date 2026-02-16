خطوات تشريعية حاسمة.. الوزراء يستعرض جهود الدولة للتصدي للتنمر| فيديو

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو توعويًا بعنوان "نحو مجتمع بلا تنمر"، يستعرض من خلاله مخاطر التنمر وسبل التصدي له، وذلك في إطار جهود الدولة للتصدي لهذه الظاهرة.

ويأتي الفيديو انطلاقًا من إيمان الدولة بأن بناء الإنسان وسلامته النفسية يمثلان ركيزة أساسية للتنمية وبناء المستقبل، إذ تولي الدولة اهتمامًا بالغًا بمواجهة جميع أشكال العنف والإيذاء النفسي والاجتماعي، وعلى رأسها ظاهرة التنمر، لما تمثله من خطر حقيقي على تماسك المجتمع واستقراره النفسي، خاصة بين الأطفال والشباب.

وأوضح الفيديو، أن التنمر يتخذ صورًا متعددة، من بينها الإساءة اللفظية، والإيذاء الجسدي، والسخرية، إلى جانب التنمر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات تترك آثارًا نفسية عميقة قد تمتد لسنوات طويلة.

ولفت الفيديو إلى وجود عدد من المؤشرات قد تظهر على الشخص المتعرض للتنمر، من بينها فقدان الثقة بالنفس، وعدم الرغبة في الذهاب للمدرسة أو المشاركة الاجتماعية، مع تراجع المستوى الدراسي وضعف التركيز، إلى جانب الانعزال والخجل الاجتماعي والخوف من التعامل مع الآخرين، فضلًا عن ظهور مشكلات نفسية مثل القلق والاكتئاب والتوتر، أو استخدام الهاتف أو الإنترنت بسرية أو خوف في حالة التنمر الإلكتروني.

وفي المقابل، أكد الفيديو أنه عند التعرض للتنمر، يجب إدراك أن المواجهة الواعية هي الطريق الآمن، وذلك من خلال التزام الهدوء وعدم الرد بعنف، مع رفض السلوك بوضوح وحزم، وتجنب التواجد مع الشخص المتنمر قدر الإمكان، مع الحرص على توثيق وقائع التنمر، خاصة الإلكتروني منها.

وأضاف الفيديو أنه لا بد من التحدث مع شخص موثوق فيه من الأسرة، وعدم مواجهة المشكلة بمفردك، مع إمكانية التواصل مع إدارة المدرسة أو جهة العمل، وطلب الدعم النفسي عند الحاجة دون تردد عبر الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية على رقم 16328، وخط نجدة الطفل 16000 لتلقي البلاغات وتقديم الدعم النفسي والقانوني.

وبشأن جهود الدولة للتصدي للتنمر، أوضح الفيديو، أن الدولة اتخذت خطوات تشريعية حاسمة، من خلال تجريم التنمر بكافة صوره ضمن قانون العقوبات، وتشديد العقوبات لتشمل الحبس والغرامة، فضلًا عن تنفيذ حملات توعية داخل المدارس والجامعات، ودمج مفاهيم نبذ العنف واحترام الآخر في المناهج التعليمية، إلى جانب تنظيم ندوات توعوية لأولياء الأمور حول كيفية التعامل مع التنمر.

واختتم الفيديو بالتأكيد أن مواجهة التنمر مسؤولية مجتمعية مشتركة، نحو مجتمع آمن بلا تنمر.