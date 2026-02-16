قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

نائب: مكافحة الأورام أولوية وطنية وإنشاء مستشفى متخصص بالقليوبية ضرورة عاجلة

النائب أحمد إدريس، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب الحرية المصري
محمد الشعراوي

تقدّم النائب أحمد إدريس، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب الحرية المصري وأمين التنظيم، ببيان أكد خلاله دعمه لحركة التغيير الوزاري الأخيرة، مشيرًا إلى أنها تعكس حيوية مؤسسات الدولة وحرصها على تطوير الأداء التنفيذي وتجديد أدوات العمل بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة.

وأوضح النائب أن التغيير الوزاري لا يعني الانتقاص من جهود من سبق، وإنما يأتي في إطار دعم الملفات ذات الأولوية وتحقيق قدر أكبر من الفاعلية في الأداء الحكومي، متوجهًا بالشكر والتقدير للوزراء السابقين على ما بذلوه من جهود خلال الفترة الماضية، ومعلنًا دعمه الكامل للسادة الوزراء الحاليين لاستكمال مسيرة العمل الوطني وتحقيق تطلعات المواطنين.

وأكد إدريس أن ملف مكافحة الأورام لم يعد مجرد ملف صحي تقليدي، بل أصبح تحديًا وطنيًا يمس الأسرة المصرية في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية، في ظل تزايد معدلات الإصابة وارتفاع تكلفة العلاج، الأمر الذي يفرض ضرورة التعامل معه برؤية شاملة تضمن الاستدامة والعدالة في تقديم الخدمة.

وشدد على أن البرنامج القومي لمكافحة الأورام، باعتباره برنامجًا رأسيًا متخصصًا، يحتاج إلى دعم مالي أوضح وموازنة مستقرة تتناسب مع حجم التحدي، مؤكدًا أن توفير العلاج وحده لا يكفي، بل يجب ضمان استمراريته وتكافؤ فرص الحصول عليه في مختلف المحافظات.

وفي هذا السياق، أشار النائب إلى أن محافظة القليوبية، بحكم كثافتها السكانية وموقعها الجغرافي، في حاجة ماسة إلى إنشاء مستشفى متخصص لعلاج الأورام، بما يسهم في تخفيف المعاناة عن المواطنين وتقليل الضغط على المراكز العلاجية في المحافظات المجاورة، ويوفر الخدمة الطبية المتخصصة بالقرب من محل إقامة المرضى.
كما أعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها الدولة في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، باعتبارها الحل الهيكلي طويل المدى لإصلاح القطاع الصحي، مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية دعم برنامج مكافحة الأورام دعمًا مباشرًا وواضحًا إلى حين اكتمال تطبيق المنظومة في جميع المحافظات.

واختتم النائب د. أحمد إدريس بيانه بالتأكيد على أن صحة المواطن ليست بندًا عابرًا في الموازنة العامة، بل هي استثمار في قوة الدولة واستقرارها، وأن معركة مواجهة السرطان هي معركة كرامة وعدالة وفرصة حياة لكل أسرة مصرية، متقدمًا في ختام بيانه بخالص التهنئة إلى الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا الله أن يعيده على مصر بالأمن والاستقرار والرخاء.

