محافظ القاهرة يتقدم بالشكر للقيادة السياسية على تجديد الثقة به

أعرب الدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة ، عن خالص شكره وتقديره لفخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعد تجديد الثقة به لتولي مهام محافظة القاهرة .

واكد محافظ القاهرة انه ، وكافة القيادات التنفيذية والعاملين بمحافظة القاهرة ، يعاهدون فخامة الرئيس على استمرار العمل الدؤوب والجاد لتحقيق رؤية الدولة المصرية التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة وجودة حياة المواطن ، فضلا عن وجود حياة كريمة تليق بمواطني العاصمة ... فمصر ، وهي على اعتاب الجمهورية الجديدة، تصبو الى تحقيق المزيد من التقدم والرخاء والتنمية في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لفخامة السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، والى استكمال قاطرة التنمية والتقدم والبناء في كافة القطاعات.