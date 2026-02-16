قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب حفل فى كافية.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على كروان مشاكل
هل تسقط فدية الصيام عن المريض الذي يعجز عن دفعها؟.. اعرف حكم الشرع
نائب برلماني يعلن التبرع الكامل بأعضائه بعد الوفاة
كدمات على الرقبة.. العثور على المنتجة الإسرائيلية لمسلسل طهران ميتة في أثينا
إيقاف تنفيذ عقوبة حبس اللاعب أحمد حسام ميدو في قضية سب وقذف
طبنجات وأسلحة بيضاء.. القبض على مقاول يروج لبيع الأسلحة عبر مواقع التواصل في القاهرة
بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة
موعد أول أيام شهر رمضان 2026 في مصر.. هل يبدأ الأربعاء أم الخميس؟
القبض على والدي رضيعة استخدماها في التسول بالإسكندرية
هو الخطيب مش عارف يجيب مهاجم؟.. عبد الجليل: إدارة الأهلي الفنية بقالها 4 سنين بتضحك على الجماهير
دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة
بدء صرف منحة رمضان على بطاقات التموين غدًا الثلاثاء
أخبار العالم

رئيس وزراء باكستان : العالم تحت ضغوط تزايد الفقر والديون والنزوح الجماعي والهجرة

رئيس وزراء باكستان
رئيس وزراء باكستان
أ ش أ

 أكد محمد شهباز شريف رئيس الوزراء الباكستاني أن العالم بحاجة الى سلام دائم ، سلام يصمد أمام أزمات عصرنا، مشيرا إلى تزايد مخاطر الفقر، ودوامة الديون، والنزوح الجماعي، والهجرة، وكلها عوامل تهديد قوية تُفاقم التوترات في العالم .

وقال شريف - في كلمة له اليوم في الأمم المتحدة في فيينا بحضور قادة المنظمات الدولية - إن أساس التنمية المستدامة هي تنمية شاملة ومستدامة لا تُهمل أحدًا و إنها أداة الوقاية المثلى للبشرية ولذلك، فهي ضرورة ملحة.

وأوضح شريف أن تعزيز الحماية الاجتماعية وضمان التوزيع العادل للموارد هو الحل لرفع مستوى المعيشة، والحد من التفاوتات، وبناء مجتمعات يسودها الرخاء المشترك، وتُصان فيها كرامة الإنسان.

وذكر شريف أن الدول النامية، رغم مساهمتها الأقل في الانبعاثات العالمية ، تتحمل العبء الأكبر من تغير المناخ والديون والضائقة والتقلبات الاقتصادية معتبرا أن تجربة باكستان خير دليل على ذلك، فنحن نقف في طليعة أزمة المناخ.

وأشار إلى أن باكستان لا تساهم إلا بأقل من 1% من الانبعاثات العالمية، ومع ذلك نتحمل وطأة آثارها المتتالية خاصة الفيضانات المدمرة التي اجتاحت العالم عام 2020.

دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بدء صرف منحة رمضان على بطاقات التموين غدًا الثلاثاء

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

تطورات أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي.. احتواء داخل القلعة الحمراء.. وشكوى مغربية رسمية وردود نارية من نجوم الأهلي

أول سيدة تشغل منصب محافظ الوادي الجديد.. ننشر السيرة الذاتية لـ حنان مجدي

تفاصيل ترضية الأهلي لـ إمام عاشور

دموع وشكر ووداع .. نرصد اللحظات الأخيرة قبل إعلان حركة المحافظين الجديدة

مسلسلات رمضان 2026.. تعرف على شخصيات مسلسل وننسى اللي كان

محمد رضوان يكشف لصدى البلد عن شخصيته في مسلسل «السوق الحرة»

لتوضيح أسباب استبعاد نادية شكري.. بيان رسمي لمنتج عائلة مصرية جدًا

رجيم الـ3 أيام يعود بقوة .. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟

رجيم الـ3 أيام يعود بقوة.. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟
عرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير .. تعرف عليه

هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير
سهلة وطعم لذيذ.. طريقة عمل سلطة البابا غنوج

طريقة سلطة البابا غنوج..
احذر.. عمليات نصب خطيرة في السيارات المعروضة على فيسبوك

سيارات فيسبوك
3 كيلو دهب كل عام.. تصريحات زوجة ملياردير هندي تشعل السوشيال

صفاء نوار تكتب: حين يصبح التكافل علما

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

