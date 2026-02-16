رئيس وزراء باكستان : العالم تحت ضغوط تزايد الفقر والديون والنزوح الجماعي والهجرة

أكد محمد شهباز شريف رئيس الوزراء الباكستاني أن العالم بحاجة الى سلام دائم ، سلام يصمد أمام أزمات عصرنا، مشيرا إلى تزايد مخاطر الفقر، ودوامة الديون، والنزوح الجماعي، والهجرة، وكلها عوامل تهديد قوية تُفاقم التوترات في العالم .

وقال شريف - في كلمة له اليوم في الأمم المتحدة في فيينا بحضور قادة المنظمات الدولية - إن أساس التنمية المستدامة هي تنمية شاملة ومستدامة لا تُهمل أحدًا و إنها أداة الوقاية المثلى للبشرية ولذلك، فهي ضرورة ملحة.

وأوضح شريف أن تعزيز الحماية الاجتماعية وضمان التوزيع العادل للموارد هو الحل لرفع مستوى المعيشة، والحد من التفاوتات، وبناء مجتمعات يسودها الرخاء المشترك، وتُصان فيها كرامة الإنسان.

وذكر شريف أن الدول النامية، رغم مساهمتها الأقل في الانبعاثات العالمية ، تتحمل العبء الأكبر من تغير المناخ والديون والضائقة والتقلبات الاقتصادية معتبرا أن تجربة باكستان خير دليل على ذلك، فنحن نقف في طليعة أزمة المناخ.

وأشار إلى أن باكستان لا تساهم إلا بأقل من 1% من الانبعاثات العالمية، ومع ذلك نتحمل وطأة آثارها المتتالية خاصة الفيضانات المدمرة التي اجتاحت العالم عام 2020.