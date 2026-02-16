السيناريوهات المتوقعة لمواجهات الأندية العربية داخل البطولات الإفريقية

تتجة أنظار عشاق الساحرة المستديرة في القارة السمراء إلي قرعة الدور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية والتي من المقرر أن تقام غدا الثلاثاء ومن المحتمل أن يتواجد العديد من المواجهات العربية في ظل تواجد 6 فرق عربية من بين الثمانية الكبار.

وكان أبرز من صعد إلي الدور ربع النهائي من الفرق العربية هم الأهلي وبيراميدز والهلال السوداني ويليهم في الوصافة الجيش الملكي المغربي والترجي التونسي ونهضة بركان إلي جانب الملعب المالي وماميلودي صن داونز.

سيناريوهات موجهات الدور ربع النهائي من بطولة أبطال إفريقيا



ومن المتوقع أن يلتقي الأهلي في الدور ربع النهائي مع غريمه التقليدي الترجي التونسي وهو السيناريو الأقرب للتحقق حيث التقي الأهلي والترجي التونسي 18 مرة في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

واحد أبرز المواجهات النارية الحتملة يمكن أن تكون بين فريق بيراميدز ضد الجيش الملكي المغربي كما يرجح أن يلتقي الهلال السواداني ضد نهضة بركان والملعب المالي ضد ماميلودي صن داونز.

مما يزيد من إشتعال الأجواء في الدور ربع النهائي في البطولة القارية ويزيد من المنافسة وهذا ما جعل بطولة دوري أبطال إفريقيا محطة أنظار الجميع.

وتقرر إقامة الذهاب للدور ربع النهائي من البطولة في المدة من 13 إلى 15 مارس القادم كما تحدد الإياب في المدة من 20 إلى 22 من ذات الشهر.

سيناريوهات المواجهات المحتملة في كأس الكونفدرالية

في سياق أخر أسدل الستار علي دور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية ليضمن 6 أندية عربية مقاعدها في الدور ربع النهائي تقاتل من أجل التتويج باللقب في حين يتواجد فريقين من وسط إفريقيا.

ويعد أبرز من حجز مقاعدهم في الدور ربع النهائي من الفرق العربية هم أتحاد الجزائر والوداد الرياضي وشباب بلوزداد والزمالك بينما تواجد في الوصافة كلا من المصري البورسعيدي وأولمبيك أسفي المغربي إلي جانب فريقين من وسط إفريقيا وهم مانيما يونيون وأوتوهو.

ومن التوقع أن يلتقي الزمالك مع أولمبيك أسفي المغربي إلى جانب الوداد الرياضي ضد المصري البورسعيدي.



وأحد أبرز السيناريوهات المطروحة المواجهة المرتقبة بين شباب بلوزداد ضد مانيما يونيون بينما يواجة أتحاد الجزائر نظيره أوتوهو.



وبين طموحات الأندية في مواصلة المشوار نحو تحقيق البطولة القارية وترقب الجماهير لصدمات من العيار الثقيل بين الأندية العربية تعيد رسم المنافسة داخل بطولة كأس الكونفدرالية.