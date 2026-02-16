قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي: رفضنا شكوى الجيش الملكي لهذه الأسباب.. وسنضع الحقائق كاملة أمام كاف
أسعار السجائر اليوم في مصر 16 فبراير 2026 بعد الزيادة الجديدة
غارتان في 12 ساعة.. هجوم إسرائيلي على جنوب لبنان يسفر عن مقتل شخصين
الأربعاء ولا الخميس.. موعد أول شهر رمضان المبارك 2026 .. دار الإفتاء تحسم الجدل
إخلاء سبيل 35 متهما من جماهير الأهلي بعد أحداث مباراة الجيش الملكي
الحكومة: نستهدف تحقيق طفرة في تحسين بيئة الأعمال وتيسير إجراءات الموافقات والتراخيص
الاتحاد السكندري يحسم ديربي الإسكندرية بهدف نظيف في سموحة
رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تعلن الموعد النهائي
عالم بالأوقاف: يجب استقبال شهر رمضان بنية صادقة وهمة مرتفعة
إقبال متزايد على أكاديمية الشرطة ومبادرة للتواصل بين الطلاب
لا تشربوها في رمضان.. خبيرة تغذية تكشف 4 مخاطر لتناول المياه الغازية
صحيفة يونانية: أثينا ستشارك في اجتماع مجلس السلام القادم حول غزة
رياضة

السيناريوهات المتوقعة لمواجهات الأندية العربية داخل البطولات الإفريقية

الكونفدرالية الإفريقية ودوري أبطال إفريقيا
الكونفدرالية الإفريقية ودوري أبطال إفريقيا
حمزة شعيب

تتجة أنظار عشاق الساحرة المستديرة في القارة السمراء إلي قرعة الدور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية والتي من المقرر أن تقام غدا الثلاثاء ومن المحتمل أن يتواجد العديد من المواجهات العربية في ظل تواجد 6 فرق عربية من بين الثمانية الكبار.

وكان أبرز من صعد إلي الدور ربع النهائي من الفرق العربية هم الأهلي وبيراميدز والهلال السوداني  ويليهم في الوصافة الجيش الملكي المغربي والترجي التونسي ونهضة بركان إلي جانب الملعب المالي وماميلودي صن داونز.

سيناريوهات موجهات الدور ربع النهائي من بطولة أبطال إفريقيا


ومن المتوقع أن يلتقي الأهلي في الدور ربع النهائي مع غريمه التقليدي  الترجي التونسي وهو السيناريو الأقرب للتحقق حيث التقي الأهلي والترجي التونسي 18 مرة  في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

واحد أبرز المواجهات النارية الحتملة يمكن أن تكون بين فريق بيراميدز ضد الجيش الملكي المغربي كما يرجح أن يلتقي الهلال السواداني ضد نهضة بركان والملعب المالي ضد ماميلودي صن داونز.

مما يزيد من إشتعال الأجواء في الدور ربع النهائي في البطولة القارية ويزيد من المنافسة وهذا ما جعل بطولة دوري أبطال إفريقيا محطة أنظار الجميع.

وتقرر إقامة الذهاب للدور ربع النهائي من البطولة في المدة من 13 إلى 15 مارس القادم  كما تحدد الإياب في المدة من 20 إلى 22 من ذات الشهر.

سيناريوهات المواجهات المحتملة في كأس الكونفدرالية

في سياق أخر أسدل الستار علي دور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية ليضمن 6 أندية عربية مقاعدها في الدور ربع النهائي تقاتل من أجل التتويج باللقب في حين يتواجد فريقين من وسط إفريقيا.

ويعد أبرز من حجز مقاعدهم في الدور ربع النهائي من الفرق العربية هم أتحاد الجزائر والوداد الرياضي وشباب بلوزداد والزمالك بينما تواجد في الوصافة كلا من المصري البورسعيدي وأولمبيك أسفي المغربي إلي جانب فريقين من وسط إفريقيا وهم مانيما يونيون وأوتوهو.

ومن التوقع أن يلتقي الزمالك مع أولمبيك أسفي المغربي إلى جانب الوداد الرياضي ضد المصري البورسعيدي.


وأحد أبرز السيناريوهات المطروحة المواجهة المرتقبة بين شباب بلوزداد ضد مانيما يونيون بينما يواجة  أتحاد الجزائر نظيره أوتوهو.


وبين طموحات الأندية في مواصلة المشوار نحو تحقيق البطولة القارية وترقب الجماهير لصدمات من العيار الثقيل بين الأندية العربية تعيد رسم المنافسة داخل بطولة كأس الكونفدرالية.

الكونفدرالية دوري أبطال إفريقيا كاف

التموين

دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة

موعد شهر رمضان

البحوث الفلكية تحسم الجدل.. ما موعد أول أيام شهر رمضان في مصر؟

منحة رمضان

بدء صرف منحة رمضان على بطاقات التموين غدًا الثلاثاء

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

محافظ الغربية

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

بطاقة التموين

بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة

زجاجات المياة الملقاه من الجماهير

تطورات أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي.. احتواء داخل القلعة الحمراء.. وشكوى مغربية رسمية وردود نارية من نجوم الأهلي

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل في هذا الموعد

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تعلن الموعد النهائي

الحظاظة

هل ارتداء “حظاظة” تحمل شعار النادي حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

الدكتور شوقي علام

شوقي علام: فقه المواريث نموذج حي لقدرة الشريعة على الجمع بين النص والاجتهاد

قراءة القرآن

هل يجوز قراءة القرآن من غير وضوء؟.. أمين الفتوى يجيب

طريقة عمل الحواوشي البيتي زي المحلات.. بطعم مقرمش وحشوة متبّلة مظبوطة

الطلاق الصامت يتزايد داخل البيوت.. خبراء يفسرون الظاهرة ويحذرون من آثارها النفسية

منافِسة بورش ماكان.. تسريب صور رانج روفر الجديدة بمواصفات جبارة

رجيم الـ3 أيام يعود بقوة .. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟

تابيندا سنبال

3 كيلو دهب كل عام.. تصريحات زوجة ملياردير هندي تشعل السوشيال

