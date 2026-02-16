قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

قيادي في حركة جيش تحرير السودان: الهدف الأول والأخير للدعم السريع نهب ممتلكات المواطنين

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية
رنا عبد الرحمن

قال عقاد بن كوني قيادي في حركة جيش تحرير السودان، إنّ ما قامت به مليشيا الدعم السريع منذ 15 أبريل 2023 وحتى اليوم يشاهده العالم كله، مشيراً إلى أنها في اليوم الأول للحرب قامت بنهب ممتلكات المواطنين وقتلهم والاستيلاء على منازلهم في الخرطوم.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ تحركات المليشيا امتدت بعد ذلك إلى ولاية الجزيرة، ثم إلى مدن دارفور، وارتكبت إبادة جماعية في الجنينة، ومن ثم في الفاشر وعدد من القرى.

وأكد أن من يتابع هذه الأحداث يعلم علم اليقين أن هدف المليشيا الأول والأخير هو نهب ممتلكات المواطنين وثرواتهم واستبدال المواطنين.

وأشار القيادي في حركة جيش تحرير السودان إلى أن المواطنين، إزاء هذه التطورات، يفرّون من مناطق سيطرة المليشيا ويتجهون نحو القوات المسلحة.

زلفت إلى أن رئيس مجلس السيادة سبق أن رفض، وكذلك رئيس مجلس الوزراء كامل إدريس قبل يومين، فكرة الهدنة دون تنفيذ الشروط المطروحة، موضحاً أن هذه المليشيا إن لم تستوفِ هذه الشروط لن تترك الشعب السوداني.

https://www.youtube.com/shorts/23sgA02Fmvw

كامل إدريس هدنة عقاد بن كوني القاهرة الإخبارية

يحمي من سرطان المعدة.. نوع خضار يمنع أمراضا خطيرة إذا تناولته يوميا

العودة الكبرى| تعرف على التفاصيل الكاملة لمسلسل "الكينج" في رمضان 2026

ألم الكتف المفاجئ عند النساء .. متى يكون إشارة قلب؟

طريقة عمل الحواوشي البيتي زي المحلات.. بطعم مقرمش وحشوة متبّلة مظبوطة

