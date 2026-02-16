سلسلة خاصة عن آل البيت في مصر ضمن برنامج «البعد الرابع»

في رحاب التراث الروحي المتجذّر في أرض الكنانة، تستعد قناة «اكسترا نيوز» لإطلاق سلسلة حلقات خاصة ضمن برنامج «البعد الرابع»، تقدّمها الإعلامية رانيا هاشم، لتسليط الضوء على الإرث العريق لآل البيت في مصر، ذلك الإرث الذي لا يزال حاضرًا بقوة في وجدان المصريين بمحبته ومقامه الرفيع.

وتنطلق أولى حلقات السلسلة الخميس المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً، في رحلة إعلامية مختلفة تقترب من السيرة العطرة لآل البيت، وتفتح صفحات مضيئة من تاريخهم، مبرزة أثرهم الروحاني والثقافي العميق في المجتمع المصري عبر العصور.

وتتناول الحلقات المحطات التاريخية التي جعلت من مصر موطنًا رحبًا لعدد من آل البيت، وما يحمله المصريون من تقدير وارتباط وجداني تجاههم، انعكس في مظاهر الاحتفاء بمقاماتهم وآثارهم، وفي حضورهم المستمر في الوعي الجمعي والذاكرة الشعبية.

تجربة ثرية تجمع بين المعلومة الموثقة والسرد التاريخي والبعد الإيماني، من خلال طرح متكامل يستعرض المقامات والأماكن المرتبطة بآل البيت، وما تركوه من إرث يفوح بقيم الرحمة والمحبة والتسامح.