رياضة

الكشف عن قرعة دور الـ 16 بكأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

أجريت اليوم الاثنين قرعة ثمن نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بتواجد 16 فريقا.

وشهدت القرعة مواجهات قوية وأخرى متوازنة ويأتي أبرزهم مواجهة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد.

ويستضيف ريكسهام، الذي يصل إلى هذا الدور من البطولة لأول مرة منذ عام 1997 فريق تشيلسي، أحد فرق الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل أرسنال، ضيفًا على مانسفيلد، أحد فرق دوري الدرجة الثالثة، وسيحل ليفربول، الفائز باللقب آخر مرة عام 2022، ضيفًا على وولفرهامبتون واندررز، متذيل ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز حاليًا.

وجاءت قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي كالتالي: 

فولهام ضد ساوثهامبتون

بورت فايل أو بريستول سيتي ضد سندرلاند

نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر سيتي

ليدز يونايتد ضد نورويتش سيتي

مانسفيلد تاون ضد أرسنال

وولفرهامبتون واندررز ضد ليفربول

ريكسهام ضد تشيلسي

وست هام يونايتد ضد ماكليسفيلد أو برينتفورد

ستُقام المباريات في 7 مارس

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026:

الدور الخامس: 7 مارس

ربع النهائي: 4 أبريل

نصف النهائي: 25 أبريل

النهائي: السبت 16 مايو

كأس الاتحاد الإنجليزي

لماذا تزداد دهون البطن بعد الأربعين عند النساء؟

طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت

وفاة الفنان الأمريكي روبرت دوفال

يحمي من سرطان المعدة.. نوع خضار يمنع أمراضا خطيرة إذا تناولته يوميا

