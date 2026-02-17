يرصد موقع صدي البلد أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الثلاثاء 17-2-2026
اسعار السمك اليوم:-
- يتراوح سعر البلطي 1 ما بين 60 إلى 64 جنيهًا.
- فلية بلطي: 75 - 275 جنيهًا.
ـ قشر بياض: 180 - 300 جنيه.
ـ بياض أملس بلدي: 150 - 250 جنيهًا.
ـ قراميط: 30 - 70 جنيهًا.
ـ ثعابين: 100 - 600 جنيه.
ـ مكرونة سويسي: 80 - 150 جنيهًا.
-برانيس اسكندراني: 50 - 150
جنيها.
ـ مكرونة مجمدة: 30 - 60 جنيهًا.
- موسي: 250 - 400 جنيه.
ـ سبيط : 250 - 400 جنيه.
ـ كابوريا : 50 - 180 جنيهًا.
ـ مرجان 2: 100 - 170 جنيهًا.
ـ بربون 2: 160 - 240 جنيهًا.
ـ دنيس: 275 - 425 جنيهًا.
ـ جمبري 2: 725 - 825 جنيهات.
ـ بوري1: 180 - 220 جنيهًا.
ـ مازليا: 100 - 300 جنيه.
ـ شعور : 100 - 300 جنيه.
ـ سردين مجمد : 30 - 70 جنيهًا.
- ماكريل مجمد : 120- 220 جنيها.