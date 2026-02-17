قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طلب إحاطة بشأن استثناء فئات من أعضاء هيئة التعليم من صرف حافز 1000 جنيه دون سند قانوني
انخفاض ملحوظ بالحرارة ورياح نشطة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026
بحضور ترامب.. السعودية تستضيف منتدى "مبادرة الاستثمار" بولاية ميامي
روسيا تتصدي لأكثر من 150 طائرة مسيرة أوكرانية
سفير اليابان: 90 مدرسة يابانية في مصر قريبًا.. واللغة اليابانية مادة اختيارية العام المقبل
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال
مصر والمغرب يكتبان الفصل الأبرز في ربع النهائي القاري .. نصف المقاعد بين القاهرة والرباط
كارثة طريق الكابلات.. بقع زيت تتسبب في دهس دراجة نارية وسحبها أسفل تريلا بالقاهرة.. وشاهد عيان يكشف التفاصيل
قبل صدام ربع النهائي القاري.. قراءة شاملة في المنافسين المحتملين للأهلي وبيراميدز بدوري الأبطال والزمالك والمصري في الكونفيدرالية
مليون وجبة للفلسطينيين في غزة من "المطبخ الإنساني الرمضاني" بالشيخ زويد
الدوري.. موعد مباراة الأهلي القادمة بعد طي صفحة دوري أبطال إفريقيا
غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا
توك شو

إعلام فلسطيني: غارات إسرائيلية على خان يونس ورفح جنوبي قطاع غزة

البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن إعلاما فلسطينيا، قال إن هناك غارات إسرائيلية على خان يونس ورفح جنوبي قطاع غزة.


وجاء أيضًا أن الاحتلال يهدم منزلا جنوب غربي بيت لحم بالضفة الغربية، وأعداد كبيرة من قوات الاحتلال تقتحم بلدة قراوة بني حسان بمحافظة سلفيت في الضفة الغربية لتنفيذ أعمال هدم.


 وقالت حركة "حماس" في بيان: "رغم البدء في إعادة فتح معبر رفح، في كلا الاتجاهين، بعد إغلاق تعسفي وظالم، إلا أن الاحتلال الصهيوني يمارس خرقا فاضحا لآليات تشغيله التي تضمنها اتفاق وقف إطلاق النار، كما يرتكب انتهاكات ممنهجة ضد العائدين إلى قطاع غزة، شملت صنوفا من الإيذاء الجسدي والنفسي والتحقيق القاسي".

وأضافت الحركة أن "عدم التزام الاحتلال بالأعداد المقررة يوميا مغادرتها أو عودتها إلى قطاع غزة، يضع حياة آلاف المرضى والمصابين الحاصلين على تحويلات للعلاج في الخارج أمام خطر حقيقي يهدد حياتهم".

وحملت حماس "الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استمرار خروقاته لوقف إطلاق النار، ومواصلة التحكم في آلية الدخول والخروج من معبر رفح"، داعية "الوسطاء والدول الضامنة إلى تحرك عاجل يضع حداً لهذه الخروقات، ويلزم الاحتلال بفتح معبر رفح وفق معايير القانون الدولي الإنساني".

واختتمت الحركة بيانها بالتأكيد على أن "انتهاكات الاحتلال وجرائمه ضد أبناء شعبنا العائدين إلى قطاع غزة، واستخدامه عصابات وميليشيات خارجة عن القانون في التحقيق مع العائدين وإرهابهم وتهديدهم، لن يفلح في تحقيق أهدافه العدوانية، وكسر إرادة شعبنا، والتمسك بأرضه وحقوقه المشروعة".

غزة قطاع غزة القاهرة الإخبارية فلسطين

البط
أرز مقلي بقطع اللحم على الطريقة الآسيوية
وصفة طبيعية لتنظيف القولون في المنزل.. هل هي فعالة فعلًا؟
تستيقظين مرهقة رغم النوم؟ طبيب يكشف السبب الصادم وراء تعب الصباح
ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

