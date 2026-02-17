محافظ دمياط ونائبه يتسلمان مهام عملهما بديوان عام المحافظة

تسلم الدكتور حسام الدين فوزى عبد الفتاح محافظ دمياط، ونائبه الدكتور محمد فوزى عبد الرحيم ، مهام عملهما بديوان عام المحافظة اليوم ، عقب أدائهما اليمين الدستورية أمس أمام فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

هذا وقد توجه " الدكتور حسام الدين فوزى " بخالص الشكر والتقدير إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على ثقته بتكليفه مهام محافظ دمياط ، مؤكدًا أنه سيقوم ببذل قصارى جهده لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية

فيما وقد عقد " محافظ دمياط " اجتماعًا مع نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد لمناقشة عدد من ملفات العمل.