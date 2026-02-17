طفلة تقتحم حفل إليسا.. ورد فعل مفاجئ من المطربة

عاشت الفنانة إليسا ضمن فعالية Stars on Board، التي انطلقت في رحلة بحرية فاخرة من ميامي إلى جزر الباهاماس، لحظة إنسانية دافئة، بعدما صعدت طفلة صغيرة إلى المسرح أثناء الغناء واحتضنت إليسا وسط ذهول الجمهور.

وتأثرت إليسا بعفوية الموقف وصغر سن معجبتها، فبادلتها العناق بحب وحنان، في لقطة عبرت عن علاقة خاصة تجمعها بجمهورها.

حفل إليسا فى أمريكا

أحيت الفنانة إليسا، حفل غنائي في ولاية ميتشجان بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن سلسلة حفلات عيد الحب.

وظهرت إليسا، في الحفل بفستان أسود قصير، وقدمت للجمهور باقة من أغانيها القديمة والحديثة، منها: (إلى كل اللي بيحبوني، فاكر، عايشالك، حالة حب)، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور.

وكان أحدث أغاني، إليسا، هي أغنيتها الجديدة "ماتخذلنيش" كشارة تتر فيلم "السلم والثعبان – لعب العيال" الذي تم عرضه في دور السينما بتاريخ نوفمبر 2025.

الأغنية من كلمات منة القيعي، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع نادر حمدي، مع الإخراج الموسيقي للراحل طارق العريان.

أغاني إليسا

في سياق آخر، حققت النجمة اللبنانية إليسا نجاحًا كبيرًا؛ بعد طرحها ألبوم "أنا سكتين"، عبر “يوتيوب” والمنصات الموسيقية المختلفة.

وحققت أغنية "أنا سكتين" التي تحمل نفس اسم الألبوم أكثر من مليون ونصف مشاهدة، وهو ما جعلها الأغنية الأكثر تداولًا واستماعًا في الوطن العربي.

ووصف الجمهور الأغنية بأنها تعبر عن مشاعر الفتيات، والأغنية من كلمات نادر عبد الله، ألحان تامر عاشور، توزيع أحمد إبراهيم.

ويقول مقطع من الأغنية: “تسمحلي أقدم نفسي ليك من غير زواق، من غير غموض من غير مبالغة أو ادعاء، أنا ممكن أبقى فرحة على صورة لقا، أو صدمة مش محتملة على صورة فراق”.

"دا مش انفصام شخصية دي مزايا وعيوب، فياريت تشوفني صح وأنا قدام عينيك، لو ناوي خير هدخل عشان خاطرك حروب، مش ناوي يبقى طبيعي هتمرد عليك، أنا باختصار وفي كلمتين، أنا سكتين".