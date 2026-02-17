«رجال الأعمال»: الامتثال لقانون حماية البيانات شرط لدخول الشركات المصرية سلاسل القيمة العالمية

أكد النائب حسانين توفيق، رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن حماية البيانات الشخصية تمثل ركيزة أساسية في بناء منظومة أعمال حديثة تعتمد على التكنولوجيا والثقة الرقمية.

وخلال فعاليات ندوة «آليات امتثال الشركات لقانون حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية»، شدد على أن الامتثال للقانون لم يعد إجراءً شكليًا، بل شرطًا رئيسيًا لدخول الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية.

وأوضح أن اللجنة تضع في مقدمة أولوياتها مساعدة الشركات على فهم آليات تطبيق القانون ولائحته التنفيذية دون الإخلال بمرونة العمليات التجارية أو التأثير على كفاءة الأداء المؤسسي.



وأضاف أن التزام الشركات بالمعايير القانونية لحماية البيانات يعزز من صورتها أمام الشركاء الدوليين، ويدعم استقرار البيئة التشريعية الرقمية باعتبارها أحد محركات النمو الاقتصادي المستدام.