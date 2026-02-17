عرض مسلسل اسأل روحك علي هذة المنصة

كشفت منصة شاهد عن عرض مسلسل اسأل روحك روحك من بطولة الفنانة ياسمين رئيس، خلال شهر رمضان الكريم .

أبطال مسلسل اسأل روحك

ومسلسل اسأل روحك من بطولة ياسمين رئيس، أحمد فهمي، وعدد آخر من النجوم، وهو من تأليف محمد الحناوي، وإخراج أسامة عرابي، وإنتاج شركة ستارز ميديا للإنتاج والتوزيع.

أحدث أعمال ياسمين رئيس

وتُعد أحدث أعمال ياسمين رئيس فيلم ماما وبابا، الذي حقق إيرادات كبيرة في دور العرض السينمائي، حيث وصلت إيراداته إلى ١٥ مليون جنيه في مصر، واقتربت من ٢٠٠ مليون جنيه في السعودية.

الفيلم من بطولة ياسمين رئيس، محمد عبد الرحمن توتا، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف ورشة براح، وإخراج أحمد القيعي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي.