فضيحة تهز بريطانيا .. اعتقال 15 موظفًا بمستشفى للأمراض النفسية بتهم الاغتصــ.ـاب والإهمال
رمضان 30 يومًا.. ننشر موعد أول أيام عيد الفطر المبارك
آخر ليلة في شعبان .. كيف استعد لشهر رمضان؟
عطور شهيرة تحتوي على مواد كيميائية قد تسبّب تساقط الشعر وزيادة الوزن | فيديوجراف
بروسيا دورتموند يفوز على أتالانتا بثنائية ويقترب من ثمن نهائي أبطال أوروبا
فرصة جديدة .. كواليس جلسة «توروب» مع محمد شريف في الأهلي
رباعية بنين تصدم منتخب مصر للشابات في تصفيات كأس العالم 2026
محمد صلاح يحتفل بقدوم شهر رمضان بالزينة والفوانيس
اختراق دبلوماسي .. اتفاق أمني يُعيد الدفء للعلاقات الفرنسية الجزائرية بعد القطيعة
موعد مباراة ريال مدريد القادمة بعد الفوز على «بنفيكا» في دوري أبطال أوروبا
راتب مستمر وقرار مُؤجّل .. تطورات جديدة في أزمة «داري» مع الأهلي
ظلم تحكيمي واضح.. «دويدار» يُعلّق على أسباب هزيمة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برج السرطان.. حظك اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026: شارك رسالة بسيطة

برج السرطان
برج السرطان
حياة عبد العزيز

برج السرطان (22 يونيو - 22 يوليو)، ويتميز مولود السرطان بأنه حدسي، عملي، لطيف، نشيط، فني، محب للخير، مهتم بشئون الآخرين.

تعرف على توقعات برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال التقرير التالي.

برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026

يومٌ هادئٌ يمرّ، حاملاً معه فرصاً لتحسين الحياة اليومية. انتبه لإشارات الأصدقاء، وعدّل خططك بعناية، وأنجز المهام البسيطة. فالأفعال الصغيرة الثابتة تبني الثقة. حافظ على وضوح أولوياتك، وتحلّ بالصبر، ورحّب بالتقدم الهادئ نحو أهدافٍ ذات مغزى دون إجبار النتائج، مع التركيز على التنفس الواعي.

برج السرطان اليوم على الصعيد العاطفي 

تجنب الوعود الكبيرة؛ فالدعم المستمر والكلمات الصادقة تبني الثقة، إن كنت أعزباً، ابتسم وابدأ أحاديث لطيفة مع أشخاص جدد. وإن كنت مرتبطاً، شارك رسالة بسيطة أو كوباً من الشاي معاً واحتفلوا بأفراح صغيرة.

برج السرطان اليوم على الصعيد الصحي

 قد تُواجه بعض المشاكل المتعلقة بالأذن، قد تُعاني النساء من مشاكل نسائية، وينبغي على من لديهن تاريخ مرضي لأمراض القلب توخي الحذر في الصباح الباكر.  

برج السرطان وحظك اليوم على الصعيد المهني

تواصل بوضوح مع فريقك، ودوّن ملاحظاتهم، واستمر في التعلّم من المهام الصغيرة. الشخص الهادئ الذي يُخطّط بهدوء سيجد مسارات أسهل، احتفل بالنجاحات الصغيرة وسجّل التحسينات.

توقعات برج السرطان الفترة المقبلة 

تجنب العروض المحفوفة بالمخاطر التي تعد بأرباح سريعة. خطة ثابتة ستجعل مستقبلك أكثر استقرارًا. شارك أفكارًا مالية بسيطة مع أحد أفراد عائلتك للحصول على دعم إضافي ووضوح أكبر لتحقيق أهدافك طويلة الأجل اليوم.

احتفالية إعلان رؤية هلال شهر رمضان

بث مباشر.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر رمضان المبارك

استطلاع هلال شهر رمضان بث مباشر

شاهد.. رؤية هلال رمضان بث مباشر الآن

صورة ارشيفية

حقيقة منح طلاب المدارس الحكومية إجازة رسمية يومي الأربعاء والخميس

وزير التموين

معاشات ومرتبات وعلاج .. إعلان مهم من التموين عن خطة دعم جديدة

رؤية هلال شهر رمضان

رغم ولادة هلال رمضان في السماء.. أستاذ فلك يؤكد استحالة رصده

حالة الطقس

تحذير من رياح مثيرة للأتربة تضرب القاهرة و6 مناطق أخرى.. والأرصاد تُحدد الموعد

دار الإفتاء

لو مسافر السعودية تفطر ولا تصوم غدا؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

أسعار الذهب اليوم في مصر

انخفاض عيار 21 .. أسعار الذهب اليوم في مصر

حسام عبد المجيد

«أحسن أهلي تربيتي».. أول تعليق لـ حسام عبدالمجيد بعد أزمته مع عبد الله السعيد

أميرة يوسف

أول تعليق من أميرة يوسف بعد قرار رحيلها عن منتخب الشابات لكرة القدم النسائية

دوري سوبر الطائرة

نتائج مباريات الجولة الرابعة بنصف نهائي دوري السوبر الممتاز للكرة الطائرة

بالصور

مسلسل سوا سوا الحلقة 1.. إلغاء عقد قران هدى المفتي وأحمد مالك ومحاولة قتل حسني شتا

احمد مالك وهدي المفتي

الممنوعون من التمر فى رمضان .. 7 أشخاص يتعرضون لمضاعفات خطيرة

التمر فى رمضان

طريقة عمل الكنافة بالقشطة الكدابة.. مقرمشة وكريمي

طريقة عمل الكنافة بالقشطة الكدابة

ملهاش علاقة بالأكل .. 10 أسباب لزيادة الوزن لن تخطر على بالك

زيادة الوزن

عطرك قد يهدد خطوبتك

عطور شهيرة تحتوي على مواد كيميائية قد تسبّب تساقط الشعر وزيادة الوزن | فيديوجراف

أوباما و الكائنات الفضائية

سر يكشفه باراك أوباما عن الكائنات الفضائية

النائب محمد أبو العينين رئيس اتحاد برلمانات دول المتوسط

«أبو العينين» مشيدًا بمبادرة الرئيس السيسي لتدريب 30 ألف شاب في الذكاء الاصطناعي: «التعليم بوابة أفريقيا لصناعة المستقبل»

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

