موعد عرض مسلسلات منة شلبي وياسر جلال في رمضان

يترقب الجمهور موسم دراما رمضان 2026، وتشهد الشاشة المصرية هذا العام تنوعًا كبيرًا في الإنتاج الدرامي المقدم للجمهور.



وأعلن عدد من القنوات موعد عرض الأعمال والمنتظر أن تجذب المشاهدين خلام أيام الشهر الكريم.



ويعرض خلال النصف الأول من شهر رمضان مسلسلات “كلهم بيحبوا مودى” لياسر جلال ، و"عين سحرية" و"اتنين غيرنا" على قنوات on.



كما يعرض خلال النصف الاول من رمضان المسلسل المنتظر “صحاب الأرض” للمخرج بيتر ميمي.



مسلسل صحاب الأرض

تجسد منة شلبى في (صحاب الأرض) شخصية سلمى شوقى، طبيبة مصرية تعمل فى قسم الحالات الحرجة داخل قطاع غزة، وتشارك ضمن قافلة الإغاثة المصرية.

ويقدم النجم إياد نصار شخصية رجل فلسطينى يعيش صراعًا وجوديًا قاسيًا، مدفوعًا بغريزة النجاة والتمسك بالحياة وسط أهوال الحرب، حيث تدور الأحداث على خلفية العدوان الإسرائيلى على غزة فى أكتوبر 2023.



وتتقاطع رحلة الطبيبة المصرية مع مسار الرجل الفلسطينى الساعى لإنقاذ ابن شقيقه من تحت القصف، لتنمو بينهما علاقة إنسانية عميقة، تكشف وجوهًا متعددة للألم والأمل فى زمن الحرب.

يأتي مسلسل (صحاب الأرض) كعمل درامى توثيقى يسعى إلى فضح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى، وإبراز صمود الشعب الفلسطينى، والدور المصرى فى دعم القضية وإفشال مخططات التهجير.