محافظ دمياط يناقش ملفات العمل مع المحليات

عقد الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، اجتماعًا اليوم مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن.

حضر الاجتماع الدكتور محمد فوزى نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد.

وناقش " محافظ دمياط " ملفات العمل بالوحدات المحلية ، وملامح خطة المرحلة المقبلة ، وأكد على ضرورة تكثيف الجهود بقطاعات العمل لاسيما النظافة ، ورفع الاشغالات و التصدى للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، وتراخيص المحال التجارية وتنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية، وغيرها من القطاعات .

حيث اكد " الدكتور حسام الدين فوزى " بذل أقصى الجهود لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، مؤكدًا أيضًا أن المتابعة ستتم بشكل ميدانى وعلى أرض الواقع ، للتأكد من قيام رؤساء الوحدات المحلية من إنجاز المهام بشكل كفء وفعال ، و الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والشكل الحضارى للمحافظة.