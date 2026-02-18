قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

9 دول تبدأ شهر رمضان 2026 اليوم و13 غدًا.. تعرف عليهم

ولاء خنيزي

بدأت عدد من الدول الإسلامية، اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026، أول أيام شهر رمضان المبارك، عقب ثبوت رؤية هلال الشهر مساء الثلاثاء، في حين أعلنت دول أخرى أن غدًا الخميس 19 فبراير هو غرة الشهر، بعد تعذر رؤية الهلال واستكمال عدة شهر شعبان.

9 دول تعلن الأربعاء أول أيام رمضان 2026

أقرت تسع دول أن الأربعاء 18 فبراير 2026 هو أول أيام شهر رمضان، بعد ثبوت رؤية الهلال في لجان التحري الشرعية والفلكية، وهي:

  • المملكة العربية السعودية
  • الإمارات العربية المتحدة
  • قطر
  • فلسطين
  • البحرين
  • الكويت
  • العراق
  • اليمن
  • لبنان

وأكدت الجهات الرسمية في هذه الدول أن قرارها جاء عقب ثبوت الرؤية الشرعية للهلال، لتكون الأربعاء أول أيام الصيام.

13 دولة تبدأ الصيام الخميس

في المقابل، أعلنت 13 دولة أن الخميس 19 فبراير 2026 هو أول أيام شهر رمضان، بعد تعذر ثبوت رؤية الهلال مساء الثلاثاء، وقررت استكمال شهر شعبان ثلاثين يومًا، وهي:

  • تركيا
  • سلطنة عمان
  • اليابان
  • إندونيسيا
  • ماليزيا
  • سنغافورة
  • بروناي
  • الفلبين
  • أستراليا
  • الأردن
  • سوريا
  • إيران

وأوضحت الجهات المختصة في تلك الدول أن لجان التحري الشرعية والفلكية لم تثبت لديها رؤية الهلال، ما استوجب إعلان الخميس بداية رسمية للصيام.

مصر تعلن الخميس أول أيام رمضان 2026

وفي مصر، أعلنت دار الإفتاء المصرية نتائج استطلاع هلال شهر رمضان لعام 1447 هجريًا، وذلك عقب تحري الهلال بعد غروب شمس الثلاثاء 29 شعبان 1447هـ، الموافق 17 فبراير 2026، من خلال اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأكدت الدار أنه لم يثبت لديها شرعًا رؤية هلال شهر رمضان ثبوتًا صحيحًا، وعليه تقرر أن يكون الأربعاء 18 فبراير 2026 هو المتمم لشهر شعبان، على أن يكون الخميس 19 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجريًا.

وبهذه المناسبة، تقدمت الدار بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، متمنية له دوام الصحة والعافية، كما هنأت الشعب المصري، ورؤساء وملوك وأمراء الدول العربية والإسلامية، وجموع المسلمين في كل مكان، سائلةً المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر وسائر الدول الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يديم نعمة الأمن والسلام.

