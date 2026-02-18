قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

مدينة العلمين الجديدة تشارك في مسابقة "أفضل جهاز مدينة بأعمال النظافة

خلال تفقد الجنة للعلمين الجديدة
خلال تفقد الجنة للعلمين الجديدة
ايمن محمود

استقبل الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، لجنه وحده تطوير 2050، وذلك بحضور المهندس محمد خليل والدكتور مهندس مصطفى النجدي نواب رئيس الجهاز، وبمشاركة مديري الإدارات المختصة ورؤساء الأحياء،واداره الامن، حيث ضمت اللجنة كلاً من:

الدكتور سامح فهمي رئيس فريق العمل والمدير التنفيذي لوحدة تطوير 2050، والدكتورة اماني ممدوح المدير الاستراتيجي لوحدة تطوير 2050، والدكتورة سالي فايز المنسق العام للمسابقة بوحدة تطوير 2050، والدكتور علاء الحفناوي الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والدكتور أشرف جابر ادارة البيئة.

جاءت الزيارة في إطار توجيهات القيادة السياسية وحرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة على تعزيز التنافسية الإيجابية بين أجهزة المدن، حيث تشارك مدينة العلمين الجديدة في مسابقة "أفضل جهاز مدينة في أعمال النظافة العامة للميادين والمحاور الرئيسية لعام 2025"، تنفيذًا لرؤية المهندسه راندة المنشاوي وزيره الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبتوجيهات الدكتور مهندس وليد عباس نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية.

وخلال اللقاء، استعرض رئيس الجهاز الجهود المتكاملة التي تنفذها مدينة العلمين الجديدة للحفاظ على أعلى مستويات النظافة بالمحاور والميادين الرئيسية، من خلال منظومة تشغيل حديثة تشمل الكنس الآلي واليدوي المستمر، وبرامج زمنية دقيقة لرفع المخلفات ومنع تراكمها، إلى جانب المتابعة اليومية من فرق ميدانية متخصصة لضمان جودة الأداء واستدامة المظهر الحضاري.

كما أوضح رئيس الجهاز أن المدينة تولي اهتمامًا كبيرًا بالحفاظ على المسطحات الخضراء من خلال برامج ري وتقليم دورية والتوسع في أعمال التشجير بما يتناسب مع طبيعة مناخ الساحل الشمالي، بالتوازي مع تطوير الميادين والمحاور وصيانة العناصر الجمالية بما يرسخ الهوية البصرية الحديثة للمدينة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن العمل يتواصل لرفع كفاءة الطرق والجزر الوسطى وصيانة أعمدة الإنارة وإزالة أي إشغالات لضمان انسيابية الحركة المرورية بأعلى معدلات الأمان، مع استمرار التواصل المجتمعي وقياس رضا السكان والزائرين، حيث أظهرت نتائج الاستبيانات الميدانية خلال زيارة اللجنة حالة من الرضا العام عن مستوى النظافة والخدمات المقدمة، وهو ما يعكس نجاح منظومة العمل وتكامل الجهود بين جميع قطاعات الجهاز.

وأكد الدكتور محمد خلف الله أن هذه المنظومة تعتمد على كوادر بشرية مؤهلة تعمل تحت إشراف مباشر من القيادات التنفيذية، مع الالتزام الكامل بمعايير الحوكمة وتوثيق الأعمال وإعداد تقارير الأداء وفقًا لمعايير وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يضمن أعلى مستويات الجودة والشفافية.

واختتم الدكتور محمد خلف الله تصريحاته مؤكدًا أن مدينة العلمين الجديدة تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانتها كواحدة من أنظف وأحدث مدن الجمهورية، وأن المشاركة في هذه المسابقة تأتي تتويجًا لجهود مستمرة تستهدف تقديم نموذج حضاري متكامل يعكس رؤية الدولة المصرية للتنمية الشاملة والمستدامة.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح العلمين الجديدة

