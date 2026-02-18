أوقاف الوادي الجديد تطلق مبادرة توزيع كراتين رمضان للأسر الأولى بالرعاية

باشرت مديرية أوقاف الوادي الجديد تنفيذ خطة توزيع كراتين رمضان على الأسر الأولى بالرعاية في كافة مراكز وقرى المحافظة، وذلك ضمن الدور المجتمعي الرائد لوزارة الأوقاف لدعم الأسر الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء المعيشية عنها مع قرب شهر رمضان المبارك.

توفير حياة كريمة للمواطنين

وقالت مديرية أوقاف الوادي الجديد، إن هذه المبادرة تحت رعاية معالي الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبإشراف فضيلة الشيخ رمضان يوسف صالح، مدير عام المديرية، وبالتعاون مع مؤسسة "مصر الخير" والجمعيات الأهلية المعتمدة، ترسيخًا للمبادرات الرئاسية الهادفة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

​وتعتمد الخطة آلية توزيع منضبطة تضمن وصول المساعدات لمستحقيها بمختلف الإدارات الفرعية، مع التركيز على نشر المنهج الأزهري الوسطي الذي يجمع بين إطعام الطعام ونشر الفكر المستنير، لتعزيز قيم التكافل التي دعت إليها الدراسات الأزهريّة والعلوم الشرعية في خدمة المجتمع.

​وتؤكد المديرية استمرار جهودها الدعوية والاجتماعية، لتظل المساجد ومؤسسات الأوقاف بالوادي الجديد منارات للعلم والخدمة الإنسانية، بما يحقق التلاحم والمحبة بين جميع أبناء المحافظة.