محافظات

تموين الوادي الجديد: خطط عمل ومتابعة توفير احتياجات المواطنين في رمضان

سلوي مصطفى وكيل وزارة التموين
سلوي مصطفى وكيل وزارة التموين
منصور ابوالعلمين

أنهت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، كافة الاستعدادات وخطط العمل المتكاملة لضمان تلبية احتياجات المواطنين وتوفير الأجواء المناسبة بما يضمن تحقيق رضاهم ومتطلباتهم من السلع الغذائية ومتطلبات شهر رمضان المبارك، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاستعداد والجاهزية الكاملة بشتى القطاعات الخدمية لاستقبال شهر رمضان الكريم للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.


وأكدت الدكتورة سلوى مصطفى وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد، على توافر كافة الأرصدة من كافة السلع التموينية والاساسية والمواد البترولية لتلبية احتياجات المواطنين، ولفتت إلى توجيه الضربات الاستباقية للمخالفين والتصدي بقوة لمحاربة محتكري السلع ومتابعة حركة الأسواق وضبط الأسعار.

وأشارت وكيل تموين الوادي الجديد إلى شن حملات تفتيشية مفاجئة على كافة المخابز البلدية وجميع السلع، ومتابعة الأسواق لضمان التزامها بالقوانين والقرارات المنظمة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين؛ والتأكد من وزن وجودة رغيف الخبز، موجهًة بإعداد تقارير عمل يومية لكافة الإحتياجات والمتطلبات للعمل علي توفيرها بما يلبي إحتياجات ومتطلبات المواطنين.

وأكدت الدكتورة سلوى مصطفى، استمرار عمل غرفة العمليات المركزية بالمديرية على مدار اليوم لتلقى بلاغات المواطنين، بالإضافة إلى إنشاء غرف عمليات فرعية في إدارات التموين، لضمان سرعة التعامل مع أي شكاوى أو ملاحظات.

ولفتت وكيل تموين الوادي الجديد إلى متابعة أسطوانات البوتاجاز خلال الشهر الكريم، مع وجود مفتشين لمتابعة التوزيع والتأكد من وصولها إلى المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفبن، وضمان التنسيق مع مستودعات البوتاجاز لتوفير أي كميات إضافية من الاحتياطي الاستراتيجي عند الحاجة.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد تموين الوادي الجديد

