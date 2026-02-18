قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد المطالبة باسترداد 16 مليون جنيه من الوفد.. أزمة الديون تلاحق بيت الأمة
الصحة: فحص أكثر من 20.8 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة
بالفيديو.. الوزراء: الدولة تتوسع في افتتاح منافذ السلع ومعارض أهلًا رمضان
الكرملين يرد على واشنطن: لم تجر روسيا والصين أي تجارب نووية
أكبر منتج للشوكولاتة الفاخرة في لندن يعلن الإفلاس بعد 40 عامًا
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي بخان يونس
المقر البابوي يشهد اليوم عودة اجتماع الأربعاء للبابا تواضروس دون حضور شعبي
السياحة تنظم ورشة عمل مهنية لأكبر 100 وكيل سياحي أوكراني بالغردقة
صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات يعلنان دخول 780 طنا من المواد الغذائية لغزة
370 ألف دولار تعويض للفنانة شيرين عبد الوهاب بسبب قناتها على يوتيوب
خروج قطار بضائع عن القضبان دون خسائر ببني سويف
بعد زلزال سيراميكا كليوباترا.. 8 قرارات مصيرية في الزمالك
نائبة: توجيهات القيادة السياسية تعزز الأمن الغذائي وتمنع أي تلاعب بالأسواق

حسن رضوان

أكدت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، أن الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، يعكس حرص القيادة السياسية على الاستعداد المبكر لتلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك وضمان استقرار الأسواق.

وأضافت في بيان لها أن توجيهات الرئيس بالمتابعة اليومية لتوافر السلع الأساسية، وضبط الأسعار، ومحاسبة أي ممارسات احتكارية أو مغالاة، تمثل رسالة حاسمة بأن الدولة ماضية في حماية المواطن من تقلبات الأسواق، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والإقليمية الراهنة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تسهم في تحقيق التوازن بين توافر السلع وجودتها والحفاظ على استقرار الأسعار.

وأشادت النائبة بما تم عرضه خلال الاجتماع بشأن توافر مخزون استراتيجي آمن من السلع الغذائية، وإطلاق معارض “أهلاً رمضان” بتخفيضات ملموسة، وتجهيز ملايين الكراتين والحقائب الرمضانية، معتبرة أن هذه الخطوات تعزز مظلة الحماية الاجتماعية وتخفف الأعباء المعيشية عن الأسر المصرية، لاسيما الفئات الأكثر احتياجًا.

كما أكدت أن موافقة الرئيس على إطلاق مشروع «كاري أون» كعلامة تجارية موحدة للمجمعات والمنافذ التموينية يمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة التجارة الداخلية، وتحقيق حوكمة أفضل للأسواق، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه بصورة أكثر كفاءة وشفافية.

وأوضحت أن مناقشة تطوير البورصة السلعية والتوسع في التحول الرقمي بمنظومة الأمن الغذائي يعكس توجه الدولة نحو إدارة حديثة ومستدامة للموارد، تدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية والإنتاج الحيواني والداجني، وتعزز مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي لتجارة السلع الاستراتيجية.

واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن هذا التحرك المتكامل بين الحكومة والجهات المعنية يجسد رؤية الدولة المصرية لتحقيق أمن غذائي مستدام، وضمان حياة كريمة للمواطنين.

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 18-2-2026

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني.. حقائق قد تغيّر نظرتك للمرض

الفقيدة

بيان عاجل من نقابة المحامين حول واقعة مصرع محامية وإصابة زوجها بالدقهلية

وقت السحور

خطأ شائع في السحور يُبطل الصيام .. احترس منه

موعد أذان المغرب أول يوم رمضان

أول يوم رمضان.. موعد أذان الفجر والمغرب وتوقيت صلاة التراويح

كرتونة البيض

قبل رمضان| هبوط غير متوقع في أسعار البيض.. وخبراء يكشفون السبب

أردوغان

أردوغان من «أديس أبابا» يُحذّر إسرائيل: الاعتراف بأرض الصومال لن يخدم أحدًا

السعيد وعبد المجيد

داخل غرفة الملابس.. حسام عبدالمجيد يعتذر لعبدالله السعيد: «نرفزة الملعب»

نقيب الأشراف يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول شهر رمضان المبارك

نقيب الأشراف يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول شهر رمضان المبارك

امسكاية شهر رمضان 2026

إمساكية رمضان 2026 .. مواعيد الإفطار والصلاة وعدد ساعات الصوم

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر: الوديعة عقدُ ثقةٍ شرعيٌّ وأداؤها لا يُغني عن سائر وجوه الأمانة

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر: الوديعة عقد ثقة شرعي وأداؤها لا يُغني عن سائر وجوه الأمانة

صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات يعلنان دخول 780 طنا من المواد الغذائية لغزة

صورة للقافلة

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات بشارع فاروق بمدينة الزقازيق

نائب محافظ الشرقية

بين الشغل والعبادة.. خطة ذكية لتنظيم وقتك في رمضان بدون إرهاق أو تقصير

بين الشغل والعبادة.. خطة ذكية لتنظيم وقتك في رمضان بدون إرهاق أو تقصير

تقارب عسكري متسارع.. قائد القوات الجوية يلتقى نظيره التركي لبحث التعاون المشترك

لقاء قائد القوات الجوية المصرية بنظيره التركي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

