نائبة: توجيهات القيادة السياسية تعزز الأمن الغذائي وتمنع أي تلاعب بالأسواق

أكدت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، أن الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، يعكس حرص القيادة السياسية على الاستعداد المبكر لتلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك وضمان استقرار الأسواق.

وأضافت في بيان لها أن توجيهات الرئيس بالمتابعة اليومية لتوافر السلع الأساسية، وضبط الأسعار، ومحاسبة أي ممارسات احتكارية أو مغالاة، تمثل رسالة حاسمة بأن الدولة ماضية في حماية المواطن من تقلبات الأسواق، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والإقليمية الراهنة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تسهم في تحقيق التوازن بين توافر السلع وجودتها والحفاظ على استقرار الأسعار.

وأشادت النائبة بما تم عرضه خلال الاجتماع بشأن توافر مخزون استراتيجي آمن من السلع الغذائية، وإطلاق معارض “أهلاً رمضان” بتخفيضات ملموسة، وتجهيز ملايين الكراتين والحقائب الرمضانية، معتبرة أن هذه الخطوات تعزز مظلة الحماية الاجتماعية وتخفف الأعباء المعيشية عن الأسر المصرية، لاسيما الفئات الأكثر احتياجًا.

كما أكدت أن موافقة الرئيس على إطلاق مشروع «كاري أون» كعلامة تجارية موحدة للمجمعات والمنافذ التموينية يمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة التجارة الداخلية، وتحقيق حوكمة أفضل للأسواق، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه بصورة أكثر كفاءة وشفافية.

وأوضحت أن مناقشة تطوير البورصة السلعية والتوسع في التحول الرقمي بمنظومة الأمن الغذائي يعكس توجه الدولة نحو إدارة حديثة ومستدامة للموارد، تدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية والإنتاج الحيواني والداجني، وتعزز مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي لتجارة السلع الاستراتيجية.

واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن هذا التحرك المتكامل بين الحكومة والجهات المعنية يجسد رؤية الدولة المصرية لتحقيق أمن غذائي مستدام، وضمان حياة كريمة للمواطنين.