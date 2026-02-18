فان دايك يتمسك ببقاء صلاح: أتمنى استمراره معنا وتأثيره لا يُقاس بالأهداف فقط

أبدى الهولندي فيرجيل فان دايك، قائد ليفربول، تمسكه باستمرار زميله المصري محمد صلاح ضمن صفوف الفريق، في ظل تصاعد الأنباء التي تربطه بالانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين خلال الفترة المقبلة.

ورغم أن عقد صلاح يمتد حتى صيف 2027، فإن التكهنات بشأن مستقبله عادت إلى الواجهة منذ أواخر 2025، خاصة بعد تصريحات أعقبت التعادل المثير أمام ليدز يونايتد (3-3)، والتي فُسرت على أنها تعكس حالة من عدم الرضا، ما فتح الباب أمام احتمالات الرحيل في عام 2026.

وتزايدت التقارير مؤخرًا حول اهتمام أندية سعودية بضم النجم المصري، حيث تردد أن الاتحاد دخل في اتصالات مع ممثلي اللاعب، ضمن مساعٍ لاستقطابه كأحد أبرز الأسماء المستهدفة في المسابقة، إلى جانب البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد.

وفي تصريحات أبرزتها شبكة “سكاي سبورتس”، شدد فان دايك على أن أولوية الفريق حاليًا تتمثل في إنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة، مؤكدًا أن الحديث عن المستقبل سابق لأوانه.

وقال: “تركيزنا الكامل منصب على تحقيق أهدافنا هذا الموسم، وبعدها سنرى ما الذي سيحدث”.

وعن الانتقادات التي طالت صلاح عقب عودته من كأس الأمم الإفريقية وتراجع معدلاته التهديفية مقارنة بمواسمه السابقة، أوضح القائد الهولندي أن قيمة اللاعب لا تُقاس بالأرقام فقط.

وأضاف: “صلاح لا يزال عنصرًا حاسمًا لنا داخل الملعب وخارجه. وضع لنفسه معايير مرتفعة للغاية، لذلك يُسلط الضوء عليه عندما لا يسجل بالمعدل المعتاد، لكن تأثيره يتجاوز تسجيل الأهداف”.

واختتم فان دايك حديثه بالتأكيد على رغبته الشخصية في استمرار زميله، مشيرًا إلى العلاقة القوية التي تجمعهما منذ سنوات، والدور الكبير الذي لعبه الثنائي في تتويج ليفربول بعدة ألقاب بارزة، من بينها الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.