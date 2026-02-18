قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

رئيس مدينة الغردقة يستمع لمطالب 7 مواطنين في اللقاء الدوري ويوجه بسرعة تلبيتها

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ابراهيم جادالله

عقد اللواء ياسر محمد حماية، رئيس مدينة الغردقة، اليوم اللقاء الدوري مع المواطنين للاستماع إلى مطالبهم وبحث سبل حلها، وذلك في إطار توجيهات الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، بتعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم بما يتوافق مع التشريعات المنظمة.

وشهد اللقاء حضور عدد من طالبي الخدمات، حيث استمع رئيس المدينة إلى (7) طلبات متنوعة، شملت طلب الحصول على جواب اشتراطات بناء، وإنشاء مطب صناعي للحد من السرعات، والتماس بشأن قرار إزالة، وطلب الحصول على باكية، إلى جانب عدد من المطالب الأخرى.

وخلال الاجتماع، الذي حضره مديرو الإدارات المختصة، شدد اللواء ياسر محمد حماية على ضرورة دراسة كل طلب على حدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين في أسرع وقت ممكن، مع الالتزام الكامل باللوائح والقوانين المنظمة.

وأكد رئيس المدينة أن هذه اللقاءات تأتي ضمن سياسة التواصل المستمر التي تنتهجها الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة، والتعامل الفوري مع المشكلات الميدانية بما يحقق رضا المواطنين.

مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم

التهاب الزائدة الدودية.. أعراض تبدأ بسيطة وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة

بعد الإفطار مباشرة.. عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم

بدائل أرخص للحوم في رمضان.. أكلات مغذية وتكفي ميزانيتك

