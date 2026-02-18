قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تخفيضات حتى 30% على السلع الأساسية.. أماكن معارض أهلا رمضان 2026
وفاة عادل هلال بعد مسيرة فنية حافلة .. رحل في صمت
إعلام أمريكي: هجوم «أمريكي – إسرائيلي» مُحتمل على إيران خلال أيام
صرف 50 مليون جنيه لدفع وتيرة العمل في إنشاء ستاد نادي المصري
رؤية هلال رمضان 2026 .. دعاء استقبال الشهر الكريم
إيران.. حريق ضخم في منطقة برند جنوب طهران
قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مسابقة كأس مصر
دعاء العشاء أول يوم في رمضان.. ردده يفتح لك الله أبواب الخيرات
بعد لقائه مع نائب رئيس الوزراء.. المسلماني: معاشات ماسبيرو والإصلاح المالي على جدول الأولويات
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي لضبط الأسواق قبل رمضان تعكس انحيازه للمواطن
تهنئة شهر رمضان 2026.. أمين الفتوى يوضح حكمها وهل بدعة أم سنة
اقتصاد

خبير: ودائع المصريين المعطلة بلغت 6.74 تريليون جنيه.. ونحتاج لنشر الوعي الاستثماري

محمد صبيح

قال الدكتور رضا لاشين، رئيس منتدى مصر للدراسات الاقتصادية، إن ودائع ومدخرات المصريين المعطلة داخل الجهاز المصرفي بلغت نحو 6.74 تريليون جنيه، نتيجة ضعف الثقافة الاستثمارية واعتماد المجتمع على ما وصفه بـ“الربح الكسول” من خلال الفوائد البنكية التي تصل إلى نحو 19%، وهي من أعلى معدلات الفائدة على مستوى العالم.

وأضاف لاشين أن هذه الأموال تمثل فرصة اقتصادية ضخمة إذا تم توجيهها نحو استثمارات حقيقية في القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل ويحقق عوائد أكبر من الفائدة البنكية.

مفارقة اقتصادية واضحة

وأوضح رئيس منتدى مصر للدراسات الاقتصادية أن هناك مفارقة كبيرة في الاقتصاد المصري، حيث يبلغ معدل البطالة نحو 6.2%، في حين تحتفظ البنوك بتريليونات الجنيهات كودائع غير موظفة إنتاجيًا، بينما لا يتجاوز رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 3.364 تريليون جنيه، وهو رقم أقل بكثير من حجم الودائع المصرفية.

وأشار إلى أن الأموال المختزنة خارج القطاع المصرفي “تحت البلاطة” تقدر بنحو 1.578 تريليون جنيه، وهو ما يعكس حجم السيولة غير المستغلة في دعم الاقتصاد.

تغيير الثقافة المالية ضرورة

وأكد الدكتور رضا لاشين ضرورة تغيير الثقافة المالية والاقتصادية لدى المواطنين، وتنمية قدراتهم على الاستثمار وإنشاء وإدارة المشروعات، مشددًا على أن استمرار الاعتماد على الإيداع البنكي فقط يحد من فرص النمو الاقتصادي ويضعف قدرة الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية.

وتساءل لاشين: كيف يمكن تشجيع المستثمرين العرب والأجانب على الاستثمار في دولة يحتفظ مواطنوها بأموال ضخمة دون توظيفها إنتاجيًا ويكتفون بعوائد محدودة من الفائدة البنكية؟

دعوة لتعديل السياسة النقدية

وطالب رئيس منتدى مصر للدراسات الاقتصادية البنك المركزي المصري، مع مراعاة كافة العوامل الاقتصادية، بتوجيه السياسة النقدية نحو خفض معدلات الفائدة على الإيداع لتشجيع المجتمع على العمل والإعمار وضخ الأموال في الأسواق المختلفة بدلًا من تجميدها في البنوك.

وأكد أن دوران هذه الأموال في القطاعات الاقتصادية المختلفة سيؤدي إلى رفع قيمة الاقتصاد القومي وزيادة معدل النمو المتوقع لأكثر من 5.5%.

دور الإعلام والحكومة

وشدد الدكتور رضا لاشين على أهمية دور الإعلام في نشر الوعي الاقتصادي والمالي وتعزيز ثقافة العمل الحر والاستثمار بين الشباب، مطالبًا الحكومة بإدراج الثقافة المالية والاقتصادية في المناهج الدراسية بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية لبناء أجيال واعية قادرة على التخطيط والاستثمار.

كما دعا الحكومة إلى تقديم دعم كامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يقيمها الشباب من خلال التمويل والتدريب والتنمية البشرية، واستكمال جهود تبسيط الإجراءات وسرعة منح التراخيص وتفعيل نظام الشباك الواحد لإنهاء الإجراءات بسهولة.

