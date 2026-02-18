وفد الكنيسة برئاسة الأنبا إيلاريون يهنئ محافظ البحر الأحمر بتوليه مهام منصبه

استقبل الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، وفد الكنيسة بمحافظة البحر الأحمر برئاسة نيافة الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه محافظًا للإقليم.

وأعرب نيافة الأنبا إيلاريون عن خالص تهانيه وتمنياته للمحافظ بالتوفيق والسداد في أداء مسؤولياته، مؤكدًا دعم الكنيسة الكامل لكافة جهود التنمية التي تشهدها المحافظة، وحرصها على تعزيز روح المحبة والتعاون بين جميع أبناء الوطن.

من جانبه، ثمّن محافظ البحر الأحمر هذه الزيارة الكريمة، مؤكدًا اعتزازه بروح التآخي التي تجمع أبناء المحافظة، ومشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق تطلعات المواطنين ودفع مسيرة التنمية الشاملة.

وتأتي الزيارة في إطار العلاقات الطيبة والتواصل المستمر بين مؤسسات الدولة والكنيسة، بما يعكس وحدة الصف الوطني ويعزز قيم المواطنة والانتماء