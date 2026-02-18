رئيس جامعة الوادي الجديد يهنئ المحافظ الجديد ويؤكد دعم الجامعة لمسيرة التنمية بالمحافظة

ترأس الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، وفدًا رسميًا من الجامعة ضم السادة نواب رئيس الجامعة، ومستشاريه، وعمداء الكليات، في زيارة إلى ديوان عام محافظة الوادي الجديد.



وجاءت الزيارة لتقديم التهنئة إلى حنان مجدي بمناسبة صدور قرار القيادة السياسية بتوليها منصب محافظ الوادي الجديد، متمنين لها دوام التوفيق والسداد في أداء مهامها الوطنية.



وأكد رئيس الجامعة خلال اللقاء دعم الجامعة الكامل لكافة جهود التنمية التي تشهدها المحافظة، مشددًا على حرص الجامعة على تعزيز أوجه التعاون المشترك، والمساهمة الفاعلة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة خلال المرحلة المقبلة.