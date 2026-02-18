قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تخفيضات حتى 30% على السلع الأساسية.. أماكن معارض أهلا رمضان 2026
وفاة عادل هلال بعد مسيرة فنية حافلة .. رحل في صمت
إعلام أمريكي: هجوم «أمريكي – إسرائيلي» مُحتمل على إيران خلال أيام
صرف 50 مليون جنيه لدفع وتيرة العمل في إنشاء ستاد نادي المصري
رؤية هلال رمضان 2026 .. دعاء استقبال الشهر الكريم
إيران.. حريق ضخم في منطقة برند جنوب طهران
قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مسابقة كأس مصر
دعاء العشاء أول يوم في رمضان.. ردده يفتح لك الله أبواب الخيرات
بعد لقائه مع نائب رئيس الوزراء.. المسلماني: معاشات ماسبيرو والإصلاح المالي على جدول الأولويات
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي لضبط الأسواق قبل رمضان تعكس انحيازه للمواطن
تهنئة شهر رمضان 2026.. أمين الفتوى يوضح حكمها وهل بدعة أم سنة
محافظات

رئيس جامعة الوادي الجديد يهنئ المحافظ الجديد ويؤكد دعم الجامعة لمسيرة التنمية بالمحافظة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

ترأس الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، وفدًا رسميًا من الجامعة ضم السادة نواب رئيس الجامعة، ومستشاريه، وعمداء الكليات، في زيارة إلى ديوان عام محافظة الوادي الجديد.


وجاءت الزيارة لتقديم التهنئة إلى حنان مجدي بمناسبة صدور قرار القيادة السياسية بتوليها منصب محافظ الوادي الجديد، متمنين لها دوام التوفيق والسداد في أداء مهامها الوطنية.


وأكد رئيس الجامعة خلال اللقاء دعم الجامعة الكامل لكافة جهود التنمية التي تشهدها المحافظة، مشددًا على حرص الجامعة على تعزيز أوجه التعاون المشترك، والمساهمة الفاعلة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة خلال المرحلة المقبلة.

