هنجاريا تعلق تصدير الديزل لأوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الهنجاري بيتر سيارتو اليوم تعليق بودابست تصدير الديزل إلى أوكرانيا حتى إتاحتها ضخ النفط الروسي إلى هنجاريا عبر أراضيها.

وقال سيارتو في مؤتمر صحفي: "أبلغكم بأن إمدادات وقود الديزل إلى أوكرانيا معلقة. ولن يتم استئنافها إلا بعد عودة ضخ النفط عبر خط أنابيب دروجبا".





واتخذت سلوفاكيا قرارا مماثلا، كما هدد رئيس الوزراء روبرت فيتسو، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بقطع التيار الكهربائي عنه بالكامل.





وكان ترانزيت النفط عبر خط "دروجبا" قد توقف في نهاية يناير الماضي، وفقا لما ذكرته بوابة "ماندينر" الهنجارية. واتهم سيارتو كييف بإغلاق الخط لأسباب سياسية مفتعلة، مؤكدا عدم وجود أي مبررات فنية لهذا القرار.





يذكر أن خط أنابيب "دروجبا" ينطلق من ألميتيفسك في روسيا، ويمر عبر بريانسك قبل أن يتفرع إلى فرعين: الأول عبر بيلاروس باتجاه بولندا وألمانيا، والثاني عبر الأراضي الأوكرانية باتجاه هنجاريا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك.