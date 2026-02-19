قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التعليم العالي تعلن عن منح لجمع المادة العلمية للماجستير من الحكومة السلوفاكية
أول جرائم رمضان.. جهود مكثفة لكشف تفاصيل مقتل شخص في بورسعيد
سي بي إس: الجيش الأمريكي سيكون على جاهزا للهجوم على إيران السبت
حالتهما حرجة.. إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكمال العلاج بالمملكة
مسلسل المداح أسطورة النهاية الحلقة 3.. حمادة هلال يستعيد قواه ويتصدى للجن
بعد أزمة زواجه.. لقاء الخميسي: لن أسمح لعبدالمنصف بالسفر إلى الساحل الشمالي
مسرحية كوميدية.. نجم الزمالك يعلق على خسارة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا
أمريكا تتوقع من إيران تقديم مقترح مكتوب لحل الأزمة
سرقة.. مباحث أسيوط تحل لغز العثور على طفلين أحدهما مقت.ول وسط الزراعات
5 مفاتيح لصحة الجهاز الهضمي في رمضان
الولايات المتحدة تسحب 1000 جندي متبقٍ من سوريا
توك شو

ميلنيك : استمرار الهجمات الروسية يثبت غياب الرغبة في التوصل إلى تسوية

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
محمود محسن

قال أوليكسي ميلنيك مساعد وزير الدفاع الأوكراني السابق، إنّ المفاوضات الثلاثية التي عُقدت في جنيف بين أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة لم تُحدث تقدماً سياسياً ملموساً يمكن البناء عليه، مشيراً إلى وجود تباين واضح في تقييم نتائجها.

وأضاف ميلنيك في مداخلة مع الإعلامية نهى درويش، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المبعوث الأمريكي ستيف وتكوف قد تكون لديه معايير مختلفة في تقييم مسار المفاوضات، في حين تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن تقدم محدود للغاية على الصعيد السياسي.

وتابع، أن بعض التطورات قد تكون تحققت على المستوى العسكري أو الفني، إلا أن هذه الإنجازات لن تكون ذات فائدة كبيرة في غياب إطار سياسي واضح ينظم العملية التفاوضية.

وأكد أن أي تفاهمات تتعلق بمراقبة وقف إطلاق النار أو انسحاب القوات تظل غير ذات جدوى إذا لم تستند إلى اتفاق سياسي شامل.

وفي ما يتعلق بالتصعيد الميداني، أشار ميلنيك إلى أن إطلاق روسيا 126 طائرة مسيّرة باتجاه الأراضي الأوكرانية قبيل الجولة الثانية من مفاوضات جنيف يمثل رسالة واضحة حول عدم رغبة موسكو في التوصل إلى تسوية.

وقارن الهجمات الأخيرة بتلك التي شهدها شهر يناير، والتي استهدفت البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، معتبراً أن استمرار العمليات العسكرية، بما في ذلك استهداف الجنود، يتنافى مع أي نية حقيقية للجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وأوضح أن كييف تواجه في الوقت ذاته ضغوطاً سياسية من البيت الأبيض للمضي نحو مزيد من التنازلات، سواء فيما يتعلق بالأراضي أو الضمانات الأمنية، مشدداً على أن أوكرانيا دولة ديمقراطية ذات مجتمع مدني قوي، وأن الرئيس زيلينسكي لا يملك هامش التحرك ذاته الذي يتمتع به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
 

حالة الطقس

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الجمعة وحتى الثلاثاء 24 فبراير

إيران

إيران تعلن إغلاق مجالها الجوي قبيل "عمليات إطلاق صواريخ واسعة النطاق"

المحامية المحني عليها

حكم تمكين يتحول إلى مأساة| أسر المتهمين تكشف مفاجآت جديدة في سقوط محامية من شرفة منزل بالدقهلية

دعاء الليلة الأولى من رمضان

دعاء الليلة الأولى من رمضان.. 3 أدعية قالها النبي لا تغفل عنها

ظهور بنتايج مع رامز جلال

رد فعل غير متوقع من عمرو الدردير بعد ظهور بنتايج مع رامز جلال

وفاة الفنان عادل هلال

وفاة عادل هلال بعد مسيرة فنية حافلة .. رحل في صمت

خوسيه ريبيرو

تراجع عن الاتفاق.. تفاصيل شكوي ريبيرو ضد الأهلي فى الفيفا

اسعار السجائر اليوم

بعد آخر زيادة.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 18 فبراير

بهنساوي : محطات رفع مياه الصرف تعمل بالطاقة القصوى لاستيعاب المياه المتراكمة

بورفؤاد.. استمرار العمل لرفع تجمعات مياه البحر المتوسط على مدار الساعة

صلاة التراويح في بني سويف

إقبال كثيف من المصلين على صلاة التراويح في بني سويف

إزالة تعديات

إزالة 10 حالات تعد على مساحة 7 قراريط في كفر الشيخ| صور

بالصور

أهمها الموز والخيار.. أطعمة تناولها فى السحور لصيام صحي

6 وصفات دجاج لذيذة وسهلة لكل يوم فى رمضان

عودة ‏AMG‏ ريد بيج الكلاسيكية في إصدار عصري اختباري بتصميم مثير

الكشف لأول مرة على سكودا بياك الكهربائية 2026 ‏

إفراج حقيقي

إفراج حقيقي .. عمرو سعد يطلق مبادرة إنسانية مع مسلسله الجديد لدعم الغارمين

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

