صدمة بالحلقة الأولى من عين سحرية .. عصام عمر يشاهد جريمة قتل ويقع في مأزق خطير

انطلقت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل عين سحرية بإيقاع سريع ومشوق، حيث ظهر عصام عمر شابًا مصريًا يعمل مهندس كاميرات مراقبة.



تتصاعد الأحداث عندما يتدخل عصام بشهامة لمساعدة جنا الأشقر بعد تعرضها لخناقة في الشارع، في مشهد يكشف عن طيبته وشخصيته الجدعة، ويمهد لعلاقة ستتطور خلال الحلقات المقبلة.

على جانب آخر، يواجه شقيق عصام أزمة حادة عقب تورطه في واقعة سرقة بأحد المحلات، ما يضع الأسرة تحت ضغط نفسي كبير، ويزيد من تعقيد حياة البطل.



وتصل الأحداث إلى ذروتها عندما تطلب فيدرا تركيب كاميرا مراقبة، في خطوة تبدو عادية، لكنها تتحول إلى كارثة بعد ارتكابها جريمة قتل يتم توثيقها بالصوت والصورة. المفاجأة أن التسجيل يقع بين يدي عصام بحكم عمله، ليجد نفسه شاهدًا على جريمة خطيرة.



الموقف يضع عصام في مأزق صعب بين الصمت والخوف على نفسه وأسرته، أو كشف الحقيقة وتحمل العواقب، لتختتم الحلقة الأولى على إيقاع من التوتر والتشويق، ممهدة لصراع درامي قوي في الحلقات القادمة.