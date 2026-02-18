قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حضور قوي للبرامج الرمضانية.. أحمد موسى يكشف خريطة صدى البلد الرمضانية
دار الإفتاء تحدد 30 جنيهًا فدية لليوم الواحد لمن يعجز عن الصيام
دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر بـ35 جنيها عن الفرد الواحد
دار الإفتاء: زكاة الفطر 35 جنيها عن الفرد الواحد ويجوز إخراجها من أول يوم في رمضان
أحمد موسى يستعرض خريطة برامج صدى البلد في شهر رمضان 2026
تنسيق مصري - باكستاني قوي لدعم جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة
وزير الخارجية : دعم مصر الكامل لكل جهود إنهاء النزاع في السودان
الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر وفدية الصيام .. المفتي يحدد الضوابط الشرعية
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم
مفيش حد بالبيوت.. أحمد موسى: المصريون في الشوارع لاستقبال شهر رمضان وشراء الفوانيس
«على مسئوليتي» يرصد الأجواء الرمضانية بالسيدة زينب.. وأحمد موسى: «إيه الروعة دي.. هو دا الأمان»|فيديو
البابا تواضروس: أيام الصوم الكبير ورمضان نعمة وبركة لكل المصريين
فن وثقافة

صدمة بالحلقة الأولى من عين سحرية .. عصام عمر يشاهد جريمة قتل ويقع في مأزق خطير

مسلسل عين سحرية
مسلسل عين سحرية
أوركيد سامي

انطلقت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل عين سحرية بإيقاع سريع ومشوق، حيث ظهر عصام عمر شابًا مصريًا يعمل مهندس كاميرات مراقبة.


تتصاعد الأحداث عندما يتدخل عصام بشهامة لمساعدة جنا الأشقر بعد تعرضها لخناقة في الشارع، في مشهد يكشف عن طيبته وشخصيته الجدعة، ويمهد لعلاقة ستتطور خلال الحلقات المقبلة.
على جانب آخر، يواجه شقيق عصام أزمة حادة عقب تورطه في واقعة سرقة بأحد المحلات، ما يضع الأسرة تحت ضغط نفسي كبير، ويزيد من تعقيد حياة البطل.


وتصل الأحداث إلى ذروتها عندما تطلب فيدرا تركيب كاميرا مراقبة، في خطوة تبدو عادية، لكنها تتحول إلى كارثة بعد ارتكابها جريمة قتل يتم توثيقها بالصوت والصورة. المفاجأة أن التسجيل يقع بين يدي عصام بحكم عمله، ليجد نفسه شاهدًا على جريمة خطيرة.


الموقف يضع عصام في مأزق صعب بين الصمت والخوف على نفسه وأسرته، أو كشف الحقيقة وتحمل العواقب، لتختتم الحلقة الأولى على إيقاع من التوتر والتشويق، ممهدة لصراع درامي قوي في الحلقات القادمة.

عين سحرية اخبار الفن نجوم الفن

مسلسل على قد الحب
