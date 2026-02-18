الدوري الإيطالي.. ميلان يفلت من الهزيمة أمام كومو

سقط إى سى ميلان فى فخ التعادل أمام كومو ، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد جوسيبي مياتزا في الجولة الـ25، ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وأفتتح كومو التهديف في الدقيقة 32، عن طريق نيكو باز، وأدرك ميلان هدف التعادل في الدقيقة 64، عن طريق رافائيل لياو.

وبهذه النتيجة يحافظ ميلان على وصافة الدوري الإيطالي برصيد 54 نقطة، وأرتفع رصيد كومو في المركز الـ6 برصيد 42 نقطة.

تشكيل ميلان ضد كومو

حراسة المرمى: مايك مينيان

الدفاع: فيكايو توموري – كوني دي وينتر – ستراهينيا بافلوفيتش

خط الوسط: أتيكامي – أردون يشاري – لوكا مودريتش – صامويل ريتشي – دافيدي بارتيساجي.

الهجوم: كريستوفر نكونكو – رافائيل لياو.



