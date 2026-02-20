الصومال يصعّد في مجلس الأمن : تهجير غير مسبوق بالضفة ورفض قاطع لأي تغيير ديموغرافي

قال مندوب الصومال أمام مجلس الأمن الدولي إن الأراضي الفلسطينية، وعلى رأسها الضفة الغربية، تشهد موجة تهجير جماعي غير مسبوقة للفلسطينيين، في تطور وصفه بالخطير ويهدد مستقبل الاستقرار في المنطقة، وذلك وفقا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

تغيير ديموغرافي في الأرض الفلسطينية

وأكد المندوب رفض بلاده الكامل لأي محاولات لإحداث تغيير ديموغرافي في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشددًا على أن مثل هذه الإجراءات تتعارض مع قواعد القانون الدولي وتقوض فرص التوصل إلى تسوية عادلة.

وجدد التأكيد على تمسك الصومال بحل الدولتين باعتباره الإطار الوحيد القادر على تحقيق سلام دائم يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ويعزز الأمن الإقليمي.

مخططات لتهجير الفلسطينيين

كما أعلن رفض مقديشو القاطع لأي مخططات لتهجير الفلسطينيين قسرًا إلى الصومال، مؤكدًا أن معالجة الأزمة يجب أن تستند إلى حلول سياسية عادلة تنهي معاناة الشعب الفلسطيني وتحفظ حقه في أرضه.