التعليم العالي تعلن عن منح لجمع المادة العلمية للماجستير من الحكومة السلوفاكية
أول جرائم رمضان.. جهود مكثفة لكشف تفاصيل مقتل شخص في بورسعيد
سي بي إس: الجيش الأمريكي سيكون على جاهزا للهجوم على إيران السبت
حالتهما حرجة.. إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكمال العلاج بالمملكة
مسلسل المداح أسطورة النهاية الحلقة 3.. حمادة هلال يستعيد قواه ويتصدى للجن
بعد أزمة زواجه.. لقاء الخميسي: لن أسمح لعبدالمنصف بالسفر إلى الساحل الشمالي
مسرحية كوميدية.. نجم الزمالك يعلق على خسارة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا
أمريكا تتوقع من إيران تقديم مقترح مكتوب لحل الأزمة
سرقة.. مباحث أسيوط تحل لغز العثور على طفلين أحدهما مقت.ول وسط الزراعات
5 مفاتيح لصحة الجهاز الهضمي في رمضان
الولايات المتحدة تسحب 1000 جندي متبقٍ من سوريا
تحت مظلة رؤية مصر 2030.. «ميلانين 404» تواجه مخاطر الأشعة فوق البنفسجية بفعالية UV Alert

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

نظم طلاب قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام – جامعة القاهرة فعالية UV Alert، ضمن أنشطة مشروع تخرجهم «ميلانين 404»،  بقاعة المؤتمرات بالكلية، في إطار دعم توجهات رؤية مصر 2030 نحو تعزيز الوعي الصحي والبيئي.

أقيمت الفعالية تحت رعاية شركة Hayah Laboratory، المتخصصة في مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، وهدفت إلى تسليط الضوء على مخاطر الأشعة فوق البنفسجية وتأثيراتها السلبية على صحة الجلد، وربطها بمشكلة تآكل طبقة الأوزون كإحدى القضايا البيئية العالمية.

تشرف فريق حملة «ميلانين 404» بحضور سيادة العميدة الأستاذة الدكتورة وسام نصر، عميد كلية الإعلام – جامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور أحمد خطاب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان، وهو ما أضفى على الحدث طابعًا أكاديميًا رفيع المستوى، ودعمًا واضحًا للمبادرات الطلابية الهادفة.

وافتُتحت الفعالية بكلمة الدكتورة رضا هاني، المدرس بقسم العلاقات العامة والإعلان والمشرف على حملة «ميلانين 404»، حيث أكدت في كلمتها أن الحملة لا تقتصر على كونها مشروع تخرج، بل تمثل رسالة مجتمعية تسعى إلى الربط بين القضايا البيئية والصحية، مشددة على أهمية نشر ثقافة الوقاية وتعزيز المسؤولية الفردية تجاه حماية الجلد من أخطار الأشعة فوق البنفسجية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ثم ألقى الرائد الدكتور محمد فوزي، استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية والتجميل والليزر، كلمة علمية تناول خلالها التأثيرات المباشرة للأشعة فوق البنفسجية على الجلد، موضحًا الفرق بين أنواع الأشعة (UV-A وUV-B)، وعلاقتها بحروق الشمس، والتصبغات الجلدية، والشيخوخة المبكرة، وسرطان الجلد. كما قدم نصائح عملية للحماية اليومية، من بينها الاستخدام الصحيح لواقي الشمس وتجديده بانتظام، وتجنب التعرض المباشر للشمس في أوقات الذروة.

كما تحدثت الدكتورة حنان ربيع ندا، أستاذ الأمراض الجلدية، عن أهمية ضوء الشمس للجسم كمصدر أساسي لفيتامين (د)، موضحةً أن المشكلة لا تكمن في التعرض للشمس بحد ذاته، بل في الإفراط وعدم الالتزام بالإرشادات الصحية. واستعرضت أبرز الأمراض الجلدية الناتجة عن التعرض المفرط، مع التأكيد على ضرورة الكشف المبكر لأي تغيرات جلدية غير طبيعية.

وتابعت الدكتورة بثينة أشرف مصطفى، أخصائي الأمراض الجلدية والتجميل، بالحديث عن المفاهيم الخاطئة المنتشرة حول استخدام واقي الشمس، موضحةً الكمية المناسبة للاستخدام، وكيفية اختيار النوع الملائم لطبيعة كل بشرة، كما تناولت الطرق الآمنة للحصول على فيتامين (د) دون تعريض الجلد لمخاطر جسيمة.

وأثرت الجلسة الدكتورة إيمان عطية فرج، دكتورة الصحة النفسية بجامعة حلوان، حيث سلطت الضوء على البعد النفسي والسلوكي المرتبط بالتعرض لأشعة الشمس، مشيرةً إلى أن تعزيز الوعي البيئي والصحي ينعكس إيجابًا على تقدير الفرد لذاته وإحساسه بالمسؤولية تجاه جسده وبيئته، مؤكدةً أن التغيير السلوكي يبدأ من الإدراك والمعرفة.

وتخللت الفعالية فقرات تفاعلية وترفيهية عززت من تفاعل الحضور، إلى جانب توزيع هدايا ومنتجات عناية بالبشرة مقدمة من الشركة الراعية.

واختُتم الحدث بتكريم  الضيوف بشهادات تقدير، وسط إشادة واسعة بفكرة المشروع وأهميته المجتمعية، مؤكدين دعمهم لمثل هذه المبادرات الطلابية الهادفة إلى نشر الوعي الصحي والبيئي داخل المجتمع.

جامعة القاهرة قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام

حالة الطقس

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الجمعة وحتى الثلاثاء 24 فبراير

إيران

إيران تعلن إغلاق مجالها الجوي قبيل "عمليات إطلاق صواريخ واسعة النطاق"

المحامية المحني عليها

حكم تمكين يتحول إلى مأساة| أسر المتهمين تكشف مفاجآت جديدة في سقوط محامية من شرفة منزل بالدقهلية

دعاء الليلة الأولى من رمضان

دعاء الليلة الأولى من رمضان.. 3 أدعية قالها النبي لا تغفل عنها

ظهور بنتايج مع رامز جلال

رد فعل غير متوقع من عمرو الدردير بعد ظهور بنتايج مع رامز جلال

وفاة الفنان عادل هلال

وفاة عادل هلال بعد مسيرة فنية حافلة .. رحل في صمت

خوسيه ريبيرو

تراجع عن الاتفاق.. تفاصيل شكوي ريبيرو ضد الأهلي فى الفيفا

اسعار السجائر اليوم

بعد آخر زيادة.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 18 فبراير

بهنساوي : محطات رفع مياه الصرف تعمل بالطاقة القصوى لاستيعاب المياه المتراكمة

بورفؤاد.. استمرار العمل لرفع تجمعات مياه البحر المتوسط على مدار الساعة

صلاة التراويح في بني سويف

إقبال كثيف من المصلين على صلاة التراويح في بني سويف

إزالة تعديات

إزالة 10 حالات تعد على مساحة 7 قراريط في كفر الشيخ| صور

بالصور

أهمها الموز والخيار.. أطعمة تناولها فى السحور لصيام صحي

6 وصفات دجاج لذيذة وسهلة لكل يوم فى رمضان

عودة ‏AMG‏ ريد بيج الكلاسيكية في إصدار عصري اختباري بتصميم مثير

الكشف لأول مرة على سكودا بياك الكهربائية 2026 ‏

إفراج حقيقي

إفراج حقيقي .. عمرو سعد يطلق مبادرة إنسانية مع مسلسله الجديد لدعم الغارمين

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

