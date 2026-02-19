تحت مظلة رؤية مصر 2030.. «ميلانين 404» تواجه مخاطر الأشعة فوق البنفسجية بفعالية UV Alert

نظم طلاب قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام – جامعة القاهرة فعالية UV Alert، ضمن أنشطة مشروع تخرجهم «ميلانين 404»، بقاعة المؤتمرات بالكلية، في إطار دعم توجهات رؤية مصر 2030 نحو تعزيز الوعي الصحي والبيئي.

أقيمت الفعالية تحت رعاية شركة Hayah Laboratory، المتخصصة في مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، وهدفت إلى تسليط الضوء على مخاطر الأشعة فوق البنفسجية وتأثيراتها السلبية على صحة الجلد، وربطها بمشكلة تآكل طبقة الأوزون كإحدى القضايا البيئية العالمية.

تشرف فريق حملة «ميلانين 404» بحضور سيادة العميدة الأستاذة الدكتورة وسام نصر، عميد كلية الإعلام – جامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور أحمد خطاب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان، وهو ما أضفى على الحدث طابعًا أكاديميًا رفيع المستوى، ودعمًا واضحًا للمبادرات الطلابية الهادفة.

وافتُتحت الفعالية بكلمة الدكتورة رضا هاني، المدرس بقسم العلاقات العامة والإعلان والمشرف على حملة «ميلانين 404»، حيث أكدت في كلمتها أن الحملة لا تقتصر على كونها مشروع تخرج، بل تمثل رسالة مجتمعية تسعى إلى الربط بين القضايا البيئية والصحية، مشددة على أهمية نشر ثقافة الوقاية وتعزيز المسؤولية الفردية تجاه حماية الجلد من أخطار الأشعة فوق البنفسجية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ثم ألقى الرائد الدكتور محمد فوزي، استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية والتجميل والليزر، كلمة علمية تناول خلالها التأثيرات المباشرة للأشعة فوق البنفسجية على الجلد، موضحًا الفرق بين أنواع الأشعة (UV-A وUV-B)، وعلاقتها بحروق الشمس، والتصبغات الجلدية، والشيخوخة المبكرة، وسرطان الجلد. كما قدم نصائح عملية للحماية اليومية، من بينها الاستخدام الصحيح لواقي الشمس وتجديده بانتظام، وتجنب التعرض المباشر للشمس في أوقات الذروة.

كما تحدثت الدكتورة حنان ربيع ندا، أستاذ الأمراض الجلدية، عن أهمية ضوء الشمس للجسم كمصدر أساسي لفيتامين (د)، موضحةً أن المشكلة لا تكمن في التعرض للشمس بحد ذاته، بل في الإفراط وعدم الالتزام بالإرشادات الصحية. واستعرضت أبرز الأمراض الجلدية الناتجة عن التعرض المفرط، مع التأكيد على ضرورة الكشف المبكر لأي تغيرات جلدية غير طبيعية.

وتابعت الدكتورة بثينة أشرف مصطفى، أخصائي الأمراض الجلدية والتجميل، بالحديث عن المفاهيم الخاطئة المنتشرة حول استخدام واقي الشمس، موضحةً الكمية المناسبة للاستخدام، وكيفية اختيار النوع الملائم لطبيعة كل بشرة، كما تناولت الطرق الآمنة للحصول على فيتامين (د) دون تعريض الجلد لمخاطر جسيمة.

وأثرت الجلسة الدكتورة إيمان عطية فرج، دكتورة الصحة النفسية بجامعة حلوان، حيث سلطت الضوء على البعد النفسي والسلوكي المرتبط بالتعرض لأشعة الشمس، مشيرةً إلى أن تعزيز الوعي البيئي والصحي ينعكس إيجابًا على تقدير الفرد لذاته وإحساسه بالمسؤولية تجاه جسده وبيئته، مؤكدةً أن التغيير السلوكي يبدأ من الإدراك والمعرفة.

وتخللت الفعالية فقرات تفاعلية وترفيهية عززت من تفاعل الحضور، إلى جانب توزيع هدايا ومنتجات عناية بالبشرة مقدمة من الشركة الراعية.

واختُتم الحدث بتكريم الضيوف بشهادات تقدير، وسط إشادة واسعة بفكرة المشروع وأهميته المجتمعية، مؤكدين دعمهم لمثل هذه المبادرات الطلابية الهادفة إلى نشر الوعي الصحي والبيئي داخل المجتمع.