تحذير بيئي: الأيام الملائمة لحرائق الغابات تتضاعف ثلاث مرات خلال 45 عاما
وليد سليمان يحتفل بقدوم شهر رمضان مع زوجته
إصابة 10 أشخاص باختناق في حريق مصنع بالمنطقة الصناعية الثالثة بأكتوبر |صور
حركة فتح: مصر كانت ولا زالت الداعم الرئيسي للدولة والشعب الفلسطيني على مر التاريخ
الدوري المصري يتصدر عربيا وآسيويا في تصنيف أقوى دوريات العالم
أجواء شتوية.. الأرصاد تعلن عن طقس أول أيام رمضان.. وسقوط أمطار على تلك المناطق
غلق جزئي لميدان الـ 47.. بدء إصلاح هبوط أرضي في كفر الشيخ| صور
طقوس رمضان.. الدوماني نجم الزمالك: بختم القرآن ولقب أفريقيا الأغلى
مصر للطيران للخطوط الجوية تجتاز تفتيش أيزو للعام 19 على التوالي
رسالة عاجلة من ماكرون إلى الرئيس اللبناني جوزيف عون | تفاصيل
هل توجد عقوبة للجهر بالإفطار في شهر رمضان؟.. القانون يجيب
هل يشترط الوضوء لقراءة القرآن من الهاتف؟.. الأزهر يحسم الجدل
أخبار البلد

قرار جديد من العليا لانتخابات نقابة المهندسين بشأن عملية التصويت

المهندس معتز طلبة رئيس لجنة انتخابات المهندسين
المهندس معتز طلبة رئيس لجنة انتخابات المهندسين
الديب أبوعلي

عقدت اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين اجتماعًا موسعًا برئاسة الدكتور معتز طلبة، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، وبحضور المهندس الاستشاري السيد حسن، مقرر اللجنة، مع أعضاء الجهاز الإداري للنقابة العامة، وبمشاركة ممثلي جميع اللجان المعنية بسير العملية الانتخابية.

ضم الاجتماع مسئولي لجان الإعداد والتجهيز، واللجنة التنفيذية، وأعضاء لجان تلقي الطلبات واستلام أوراق الترشح من النقابات الفرعية، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لانطلاق انتخابات نقابة المهندسين المقررة نهاية الشهر الجاري.

وشهد اللقاء استعراض عدد من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تستهدف تيسير عملية التصويت على أعضاء الجمعية العمومية، وضمان خروج العملية الانتخابية بصورة حضارية ومنظمة، تعكس مكانة نقابة المهندسين ودورها المهني والنقابي.

وأكد الدكتور معتز طلبة، خلال الاجتماع، ضرورة الالتزام الكامل بتقديم مختلف أوجه الدعم والخدمات للمهندسين خلال أيام الاقتراع، مشددًا على أهمية سرعة التعامل مع أي معوقات قد تواجه الناخبين، والعمل على حلها فورًا بما يضمن انسيابية العملية الانتخابية داخل اللجان.

وأشار رئيس اللجنة العليا إلى أن الجهاز الإداري يمثل الركيزة الأساسية في نجاح المنظومة الانتخابية، لافتًا إلى أن حسن التنظيم ودقة الأداء يعكسان صورة مشرفة للنقابة أمام أعضائها، ويعززان الثقة في نزاهة وشفافية الإجراءات.

من جانبه، أشاد المهندس الاستشاري السيد حسن بالجهود الكبيرة التي بذلها العاملون بالنقابة العامة والنقابات الفرعية خلال الفترة الماضية، مثمنًا مستوى التعاون والتنسيق بين مختلف اللجان، سواء في مرحلة تلقي طلبات الترشح أو مراجعة الأوراق أو إعداد الكشوف الانتخابية.

وأوضح مقرر اللجنة العليا أن الجهاز الإداري تعامل بمهنية وحيادية مع جميع المرشحين على المناصب النقابية الشاغرة لعام 2026، وهو ما لاقى تقديرًا واسعًا من المتقدمين وأعضاء الجمعية العمومية، مؤكدًا ضرورة استمرار العمل بنفس الروح والانضباط حتى الانتهاء الكامل من جميع مراحل العملية الانتخابية.

كما شدد حسن على أهمية الالتزام التام بالقواعد المنظمة للعمل داخل اللجان، والتنسيق المستمر بين النقابة العامة والنقابات الفرعية، بما يضمن توحيد الإجراءات وتحقيق أعلى درجات الشفافية والانضباط الإداري.

جدير بالذكر أن انتخابات نقابة المهندسين من المقرر أن تنطلق يوم الجمعة 27 فبراير 2026، وتستمر حتى الجمعة 6 مارس 2026، وفي حال الإعادة على مقعد النقيب العام، تُجرى جولة الإعادة يوم الجمعة 13 مارس 2026، وذلك وفقًا للجدول الزمني المعلن من اللجنة العليا للانتخابات.

ازالة تعدي
انارة
وزير الصناعة
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
