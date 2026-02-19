درة تكشف حقيقة الخلاف حول بوستر مسلسل علي كلاي

أكدت الفنانة درة، أنها متوقعة نجاحا كبيرا لـ مسلسل علي كلاي، مع الفنان أحمد العوضي، موضحة أن العوضي يهتم بكل شيء، ويهتم بالشارع ولديه جمهور كبير.

وأضافت درة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج إحنا لبعض، تقديم الإعلامية نهال طايل، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك مشاهد كثيرة قوية تجمعها بالفنان أحمد العوضي، وأن الصراع في المسلسل بدأ مبكرا.

ولفتت إلى أن المسلسل به أشياء كثيرة قوية، وأن الصراع في المسلسل سيظل للنهاية.

وكشفت الفنانة درة، سر خلاف بوستر مسلسل علي كلاي، وقالت إن هذا الكلام غير حقيقي، وأن ما نشر على السوشيال ميديا غير صحيح، وأنها مهتمة بعملها، وأنها تحب جميع المشاركين في العمل، وأن نجاح المسلسل يكون بشكل جماعي.

وأكدت الفنانة درة مشاركتها في موسم دراما رمضان 2026 بعملين، الأول مسلسل «على كلاي»، والثاني «إثبات نسب»، معربة عن سعادتها بالتفاعل الكبير حول دورها وظهورها بشخصية شعبية في «على كلاي».

وأوضحت أنها قدمت من قبل أدوارًا قريبة من هذا اللون، لكنها ليست مشابهة تمامًا لما تقدمه حاليًا.

وأضافت أن شخصية «ميادة» في مسلسل «على كلاي» تختلف تمامًا عن شخصية «رمانة» التي قدمتها في مسلسل «ميزان الخير» أمام مصطفى شعبان، كما أنها مختلفة أيضًا عن دورها في «سجن النساء»، مؤكدة: «كل أدواري الشعبية مختلفة عن بعضها».

وتحدثت درة عن شخصية «ميادة»، مشيرة إلى أنها تحب زوجها حبًا مؤذيًا، لكن الشخصية ستنال إعجاب الجمهور منذ الحلقة الأولى، وأنها تحرص على مذاكرة الدور جيدًا حتى تظهر بصورة مميزة.

كما لفتت إلى أنها تحب مشاهدة نفسها على الشاشة، وتميل إلى الأدوار القريبة من الناس، معربة عن سعادتها بالتعاون مع أحمد العوضي، ومؤكدة التزامها بتعليمات المخرج خلال التصوير.