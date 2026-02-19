قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يؤكد تقديره واحترامه لدور الرئيس السيسي من أجل تحقيق السلام في قطاع غزة
ترامب: أدعم أوربان في الانتخابات البرلمانية بالمجر
السعودية والصومال يوقعان اتفاقية لتعزيز التعاون المشترك في المجال البحري
الجارديان: ترامب يفتتح مجلس السلام بكلمة مضللة
بوتين يجري محادثات مع رئيس مدغشقر للمرحلة الانتقالية في موسكو
رئيس الوزراء يشارك في الاجتماع الأول لـ مجلس السلام بواشنطن
حسام موافي: الهدف من الصيام هو التقوى والطاعة
ريال مدريد يعلن تعاونه مع يويفا في قضية فينيسيوس جونيور
ألمانيا تسحب قواتها من العراق بسببب التوترات في الشرق الأوسط
ترامب لرئيس الوزراء: أرسل تحياتي للرئيس عبد الفتاح السيسي
ترامب: سنعمل من أجل مستقبل مبهر لغزة والشرق الأوسط
أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها التريند في إعلان رمضان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

درة: إثبات نسب حالة خاصة.. وأتمنى من الجمهور التركيز مع المسلسل

الفنانة درة
الفنانة درة
البهى عمرو

أكدت الفنانة درة أن مشاركتها في مسلسل إثبات نسب بموسم مسلسلات رمضان 2026 تمثل تحديًا مهمًا في مسيرتها الفنية، خاصة أنه عمل مكون من 15 حلقة فقط.

وأوضحت درة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج احنا لبعض المذاع على قناة صدى البلد، أن العمل يضم مجموعة كبيرة من النجوم.

وتابعت: "شعرت منذ البداية بحالة مختلفة، لأن المسلسل مصنوع بحب وبمشاعر صادقة، وهو ما انعكس على أجواء التصوير وأداء فريق العمل بالكامل".

وأضافت درة، أن مسلسل إثبات نسب يناقش قضية اجتماعية مهمة، ويتطرق إلى أبعاد نفسية وعلاقات إنسانية متشابكة، مؤكدة أن هذا النوع من الدراما يحتاج إلى تركيز من المشاهد حتى يتمكن من استيعاب تفاصيله ورسائله.

وأعربت عن أملها في أن يحظى المسلسل باهتمام الجمهور، حتى وإن لم يُعرض على عدد كبير من القنوات، مشددة على أن جودة العمل وقيمته الدرامية هما الأهم في النهاية.

الفنانة درة مسلسل إثبات نسب

