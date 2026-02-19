درة: إثبات نسب حالة خاصة.. وأتمنى من الجمهور التركيز مع المسلسل

أكدت الفنانة درة أن مشاركتها في مسلسل إثبات نسب بموسم مسلسلات رمضان 2026 تمثل تحديًا مهمًا في مسيرتها الفنية، خاصة أنه عمل مكون من 15 حلقة فقط.

وأوضحت درة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج احنا لبعض المذاع على قناة صدى البلد، أن العمل يضم مجموعة كبيرة من النجوم.

وتابعت: "شعرت منذ البداية بحالة مختلفة، لأن المسلسل مصنوع بحب وبمشاعر صادقة، وهو ما انعكس على أجواء التصوير وأداء فريق العمل بالكامل".

وأضافت درة، أن مسلسل إثبات نسب يناقش قضية اجتماعية مهمة، ويتطرق إلى أبعاد نفسية وعلاقات إنسانية متشابكة، مؤكدة أن هذا النوع من الدراما يحتاج إلى تركيز من المشاهد حتى يتمكن من استيعاب تفاصيله ورسائله.

وأعربت عن أملها في أن يحظى المسلسل باهتمام الجمهور، حتى وإن لم يُعرض على عدد كبير من القنوات، مشددة على أن جودة العمل وقيمته الدرامية هما الأهم في النهاية.