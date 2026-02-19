قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تركيا تعلن المشاركة في قوات تحقيق الاستقرار في غزة
طلاق آسر ياسين ودينا الشربيني تحاول إنهاء حياتها مفاجأة مسلسل اتنين غيرنا
حريق هائل في منزل بالشعراء وانهيار العقار بالكامل بدمياط.. وتحرك عاجل للمحافظ
أحمد رمزي يبدأ رحلة جديدة في القاهرة ضمن أحداث الحلقة الثانية من مسلسل “فخر الدلتا”
مين متحبيش تشتغلي معاها؟.. إجابة صريحة من أسماء جلال تفاجئ رامز
ليه عملتي بلوك لهنا الزاهد؟.. أسماء جلال ترد على سؤال رامز في «رامز ليفل الوحش»
هعمل مشكلة.. انفعال أسماء جلال خلال برنامج رامز ليفل الوحش
قادة جيش الاحتلال يهددون إيران والحوثيين: ستدفعون ثمنا باهظا إذا هاجمتم إسرائيل
رد فعل غير متوقع من أسماء جلال عند سؤالها عن هنا الزاهد
هو أنا بقولك هات حضن؟.. أسماء جلال تنفجر ضحكًا بعد سقوطها في «رامز ليفل الوحش»
من الإسكندرية لأسوان.. شراكة لتوصيل 6 ملايين شحنة سنويا بين المحافظات
تحديث صامت.. تغيير صغير في متصفح "كروم" قد يلفت انتباهك فجأة
فن وثقافة

تزامنا مع بداية عرضه بالأمس.. النجم إياد نصار وصناع صحاب الأرض ينتهون من التصوير

اياد نصار
اياد نصار
أوركيد سامي

انتهى النجم إياد نصار وصناع مسلسل (صحاب الأرض) من تصوير كافة مشاهد العمل، الذي بدأ عرضه منذ امس على قناة dmc، ويدور حوّل المعاناة التي عاشها الشعب الفلسطيني في غزه تحت الحصار في الحرب التي اندلعت في اكتوبر ٢٠٢٣، ويشارك في بطولة المسلسل النجمة منه شلبي والنجم الفلسطيني كامل الباشا وتارا عبود وغيرهم من نجوم فلسطين.
وشهدت اولى الحلقات بالأمس محاولة إنقاذ الطفل يونس وهو الفرد الوحيد المتبقي من عائلة ناصر، ووصول وفد الأطباء المصريين لقطاع غزه، الذي يتعرض لكثير من المواقف منذ اللحظة الاولى لدخولهم للقطاع.


ويأتي «صحاب الأرض» كعمل درامي توثيقي، يسعى إلى فضح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وإبراز صمود الشعب الفلسطيني، والدور المصري في دعم القضية وإفشال مخططات التهجير.

المسلسل بطولة إياد نصار، منة شلبي، كامل الباشا، عصام السقا، تارا عبود، ريم رأفت، آدم البكري، سارة يوسف، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عمار صبري، وإخراج بيتر ميمي.

اياد نصار اخبار الفن نجوم الفن

صورة أرشيفية

فاجعة جديدة .. مصرع وفقدان 53 مهاجرًا إثر انقلاب قارب قبالة ليبيا

ارشيفية

عملوله ميكب وحلقوله شعره.. أسرة فتاة تنتقم من شاب لارتباطه بابنتهم في الجيزة

عبلة كامل

أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها التريند في إعلان رمضان

وزير المالية

وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس .. فيديو

محمد الشناوي

سحور أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي

الأهلي

غياب صفقة الأهلي الجديدة عن لقاء الجونة.. ما السبب؟

عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة

نقصاك القعدة.. عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة لأول مرة في إعلان واحد

حماية البيئة

حماية البيئة في مصر| غرامات ضخمة وسجن مؤبد للمخالفين لقانون المخلفات

المحليات

قواعد جديدة للتمثيل والتنوع في المجالس المحلية.. مشروع قانون

الفلاح

برلمانية: توجيهات وزير الزراعة تعكس حرص الدولة على دعم الفلاح وتشغيل المشروعات المتوقفة

بالصور

فوائد شرب قمر الدين في شهر رمضان.. وإليكم طريقة تحضيره

فوائد شرب قمر الدين

إنتم لسه شوفتوا جنان؟.. هدى الإتربي تعلق على الحلقة الأولى من كلهم بيحبوا مودي

هدى الإتربي

اضطراب الحزن المطول.. أسباب عدم تجاوز البعض لوفاة أحبائهم؟

اضطراب الحزن المطوّل

ضع هذا الطعام على الإفطار واحم نفسك من أخطر الأمراض المزمنة والسرطان

الافطار

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

