تزامنا مع بداية عرضه بالأمس.. النجم إياد نصار وصناع صحاب الأرض ينتهون من التصوير

انتهى النجم إياد نصار وصناع مسلسل (صحاب الأرض) من تصوير كافة مشاهد العمل، الذي بدأ عرضه منذ امس على قناة dmc، ويدور حوّل المعاناة التي عاشها الشعب الفلسطيني في غزه تحت الحصار في الحرب التي اندلعت في اكتوبر ٢٠٢٣، ويشارك في بطولة المسلسل النجمة منه شلبي والنجم الفلسطيني كامل الباشا وتارا عبود وغيرهم من نجوم فلسطين.

وشهدت اولى الحلقات بالأمس محاولة إنقاذ الطفل يونس وهو الفرد الوحيد المتبقي من عائلة ناصر، ووصول وفد الأطباء المصريين لقطاع غزه، الذي يتعرض لكثير من المواقف منذ اللحظة الاولى لدخولهم للقطاع.



ويأتي «صحاب الأرض» كعمل درامي توثيقي، يسعى إلى فضح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وإبراز صمود الشعب الفلسطيني، والدور المصري في دعم القضية وإفشال مخططات التهجير.

المسلسل بطولة إياد نصار، منة شلبي، كامل الباشا، عصام السقا، تارا عبود، ريم رأفت، آدم البكري، سارة يوسف، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عمار صبري، وإخراج بيتر ميمي.