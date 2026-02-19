نورانيات القرآن يبرز الإعجاز الغيبي في قوله تعالى: {سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ}

توقف الدكتور حسن عبد الحميد، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية الدراسات العليا بـ “الأزهر الشريف” عند مطلع الآية 142 من سورة البقرة في القرآن الكريم: {سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ}، مبينًا أن التعبير القرآني يكشف عن بُعد غيبي لافت، إذ أخبر بما سيصدر من بعض الناس قبل حدوثه، في إشارة واضحة إلى صدق الوحي وأن مصدره إلهي.

وأشار خلال لقاء له لبرنامج “نورانيات القران”، عبر فضائية “صدى البلد” إلى أن هذا اللون من البيان يعزز الثقة في القرآن ويؤكد أنه تنزيل من رب العالمين، كما دعا إلى مواصلة تدبر الآيات وعدم الاكتفاء بالتلاوة المجردة، لأن الفهم الواعي للنص القرآني يثمر طمأنينة في القلب ويقينًا في العقيدة.

واختتم بالتأكيد على أن البرنامج يسعى إلى تقريب معاني القرآن من واقع الناس، وإبراز رسالته المتجددة في بناء الوعي الإيماني والسلوكي لدى المسلم.