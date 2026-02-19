دي بول يشعل الجدل : لقب الدوري الأمريكي أصعب من أبطال أوروبا

فجر النجم الأرجنتيني رودريجو دي بول، لاعب إنتر ميامي وزميل الأسطورة ليونيل ميسي، مفاجأة من العيار الثقيل بتصريح أثار عاصفة من الجدل في الأوساط الكروية، بعدما اعتبر أن التتويج بلقب الدوري الأمريكي يفوق في صعوبته الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا.

التصريح جاء عقب تتويج إنتر ميامي بكأس الدوري في 2025، حيث أطلق دي بول رأيًا وُصف بالجرئ، خاصة أنه لم ينجح في حصد لقب دوري الأبطال خلال مسيرته الأوروبية، التي شهدت ارتداءه قميص أتلتيكو مدريد بين عامي 2021 و2025.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة ماركا، قال دي بول: «أعتقد أن انتزاع لقب الـMLS أصعب من الفوز بدوري الأبطال، قد يبدو الأمر مجنونًا، لكن نظام المسابقة في أمريكا قاسٍ للغاية، وتحتاج إلى أداء شبه كامل طوال الموسم».

نظام مختلف ومعايير صعوبة متنوعة

برر دي بول وجهة نظره بالاختلاف الجذري في الهيكل التنافسي، موضحًا أن الدوري الأمريكي يعتمد على موسم منتظم طويل داخل المؤتمر، يتطلب ثباتًا استثنائيًا لحجز مقعد في الأدوار الإقصائية، قبل خوض سلسلة من مواجهات الـ«بلاي أوف» المليئة بالضغوط النفسية والتحديات التكتيكية.

في المقابل، يرى كثيرون أن دوري أبطال أوروبا يظل المعيار الأعلى من حيث الجودة، نظرًا لكونه يجمع نخبة أندية القارة في مرحلة مجموعات تعقبها مواجهات إقصائية بنظام الذهاب والإياب، ما يتطلب جاهزية فنية وبدنية على أعلى مستوى أمام أقوى المنافسين.