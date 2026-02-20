تقرير إيراني : مقتل طيار مقاتل في حادث تحطم طائرة أثناء التدريب

أفادت وكالة أنباء برس تي في، التابعة للنظام الإيراني، بمقتل طيار مقاتل إيراني في حادث تحطم طائرة أثناء تدريب في همدان، غرب البلاد.

كشفت وسائل إعلام أمريكية، أن المناورات البحرية الروسية الصينية مع إيران في مضيف هرمز عقدت الخطط الأمريكية لشن عملية عسكرية ضد طهران.

وذكرت صحيفة "ذا وور زون" الأمريكية، في تقرير لها أن وجود عدد محدود من السفن الروسية والصينية في مضيق هرمز وخليج عمان لا يمثل تهديداً عسكريا مباشرا للمصالح الأمريكية، لكنه قد يعقد خطط شن هجوم على إيران.

وكان المتحدث باسم قصر الكرملين الروسي دميتري بيسكوف، أعلن في وقت سابق من يوم الخميس، أن المناورات البحرية الروسية-الإيرانية كان مخطط لها مسبقا.