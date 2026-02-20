لينا صوفيا متمردة على ياسمين عبد العزيز في أحداث ننسى اللي كان

تشارك الفنانة لينا صوفيا في مسلسل " ننسى اللي كان"، بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز، والمذاع عبر قناة "mbc” ومنصة"شاهد".

وتلعب لينا دور "يارا" ابنة الفنانة ياسمين عبد العزيز التي تلعب دور النجمة "جليلة" والفنان خالد سرحان يلعب دور "شاهر" وبينهما خلافات من الماضي، وتأتي شخصيتها متمردة على والدتها ولا تحبها على الإطلاق بسبب والدها.



وظهرت يارا في فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تقول فيه أنها ابنة شاهر فقط وليس لها أي علاقة بوالدتها الفنانة جليلة.

ويتشابه المشهد مع ما فعلته نور عمرو دياب ابنة الفنان عمرو دياب من قبل، حيث ردت على أحد الصحفيين في لقاء سابق قالت له أنها ابنة شيرين رضا فقط وليست ابنة عمرو دياب.



وتتسبب في صدام بين الثنائي عبر مكالمة هاتفية، تتهم فيه جليلة أن شاهر هو السبب الأكبر في عدم حب يارا لوالدتها.



وفي مشهد درامي، تذهب جليلة إلى شهير من أجل أبنتهما يارا، وتطلب منه أن تغادر يارا منزله وتعيش معها، التي تأتي للمنزل أثناء حديث الثنائي بشكل مفاجئ.

وتطلب جليلة من يارا التحدث معها ولكنها تتفاجئ برد فعلها حيث تعاملها بشكل قاسي وتؤكد لها أنها ليس لها أي مكان في حياتها.



أبطال مسلسل ننسى اللي كان

وتشارك لينا صوفيا في مسلسل ننسى اللي كان، رفقة كل من ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، محمد لطفي، شيرين رضا، منة فضالي، إنجي كيوان، محمود ياسين جونيور، سينتيا خليفة،وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.