أول جمعة في رمضان.. ردد هذه الأدعية الجامعة لكل خير
دعاء ثاني يوم في رمضان .. ردده يرزقك من حيث لا تحتسب ويفتح أبواب السماء
دون إصابات.. السيطرة على حريق شقة في المنوفية
ما حكم من يتشاجر في نهار رمضان وهو صائم؟
محافظ المنوفية يحيل 17عاملا بمستشفى بركة السبع للتحقيق... صور
رمضان شهر البطولات.. القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف
رباعية تكتب المجد.. جوردون ينضم لـ قائمة أساطير دوري أبطال أوروبا
محافظ المنوفية يؤدي شعائر صلاة الجمعة بمسجد أبو علي بمركز ومدينة تلا
نائب يطالب بقائمة سوداء تضم أسماء المتلاعبين بالأسعار خلال شهر رمضان
الدوري المصري.. خالد الغندور يطرح سؤالا هاما لجماهير الكره المصرية
الصحة: إدراج 3 عيادات جديدة ضمن خدمة دواؤك لحد باب بيتك لأصحاب الأمراض المزمنة
رمزي عودة: إسرائيل لديها سياسة خاصة بتهويد المسجد الأقصى
افتتاح مسجدين جديدين في الحامول والرياض بكفر الشيخ.. صور

محمود زيدان

أعلن المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، افتتاح مسجد الإمام الشافعي بمنطقة 66 أرض الشرطة – مركز الحامول، ومسجد عزبة يوسف عوض – مركز الرياض.

جاء ذلك في إطار تهيئة المساجد وتعميرها لاستقبال ضيوف الرحمن، وسط سعادة غامرة من المصلين بما يشهدونه من أعمال بناء وإعمار وإحلال وتجديد لمساجد المحافظة.

جاءت خطبة الجمعة بعنوان «رمضان شهر الإرادة والكرم»، وقد وضح الدكتور عبد القادر سليم مدير عام الدعوة بأوقاف كفرالشيخ أن الهدف من الخطبة هو ترسيخ معاني قوة الإرادة، وتعميق ثقافة العطاء، وتعزيز القيم السلوكية الراقية خلال شهر رمضان المبارك، بما يسهم في بناء الإنسان والمجتمع.

أكد الدكتور رمضان عبدالسميع وكيل وزارة الأوقاف أن جميع المساجد التزمت بالوقت المحدد والخطبة الموحدة على مستوى المحافظة، داعيًا الله تعالى أن يحفظ مصر وأهلها، وأن يجعلها في أمانه وضمانه، واحةً للأمن والأمان والاستقرار، وأن تظل قبلةً للمساجد والمآذن، وأن يحفظ الله الوطن قيادةً وشعبًا.

جاء ذلك بحضور الدكتور رمضان عبدالسميع وكيل الوزارة، والدكتور عبدالقادر سليم مدير عام الدعوة، والشيخ ياسر الغول مدير إدارة الإدارات، والشيخ صبحي زامل مدير إدارة غرب الحامول، والشيخ عبدالوهاب صالح مدير إدارة غرب الرياض، وعدد من علماء الأزهر والأوقاف، والقيادات التنفيذية.

كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ مسجد

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف
قومي المرأة بالشرقية
اوقاف الشرقية
الرادار
